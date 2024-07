Telkom Dorong Penggunaan AI di Indonesia

Iklan

INFO BISNIS - Teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) semakin masif digunakan di Indonesia. Pemanfaatan AI menunjukkan potensi yang luar biasa dalam berbagai sektor di tanah air, meskipun penerapannya masih perlu diperluas. PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) sebagai perusahaan digital telco yang dipercaya menjadi lokomotif digitalisasi di Indonesia, berkomitmen dalam mengembangkan AI yang berdampak positif kepada bangsa.

Strategi besar pengembangan AI di Telkom bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi baik di internal dan eksternal perusahaan, serta melakukan inovasi yang dapat mendukung bisnis maupun membuka peluang bisnis baru. Langkah yang dilakukan Telkom juga selaras dengan salah satu rekomendasi Indonesia Digital Society Forum (IDSF), yaitu turut mengembangkan infrastruktur AI, seperti pusat data yang aman dan andal, dengan jaringan internet cepat dan platform cloud untuk pengolahan dan penyimpanan data yang efisien.

Baca Juga: Bamsoet Terima Aspirasi Usulan Pimpinan DPR Diisi Semua Partai

“Kami berkomitmen untuk terus mengembangkan solusi yang relevan dengan kebutuhan berbagai sektor, termasuk pengembangan solusi dengan menerapkan teknologi AI. Saat ini kami telah memiliki infrastruktur pusat data AI yang dijamin keamanannya,” ujar EVP Digital Business and Technology Telkom, Komang Budi Aryasa pada kegiatan webinar “Discover the Latest AI-Driven Business Performance Insights and Best Practices in Unleashing the Power of Data and Intelligence” yang digelar oleh IDSF beberapa waktu lalu.

Salah satu produk BigBox, yang berada di bawah naungan Leap-Telkom Digital, memiliki fitur bernama BigVision yang telah dilengkapi oleh AI. BigVision mampu menganalisis dan mengidentifikasi kerumunan orang dalam area tertentu, menghitung jumlah orang yang berada di sana, dan dapat mengidentifikasi pola perilaku dalam kerumunan tersebut. Teknologi BigVision bermanfaat bagi berbagai perusahaan untuk mengenali perilaku karyawan dan perilaku orang lain di ruang umum seperti sekolah, bandara, terminal, stasiun, dan tempat-tempat lainnya yang banyak dilalui.

Selain itu, Telkom juga mengembangkan AI dalam bentuk chatbot yang membantu berbagai sektor untuk mendapatkan solusi terbaik. Pada ekosistem myIndibiz, terdapat chatbot bernama Bizy yang mampu membantu UKM di Indonesia mendapatkan solusi sesuai kebutuhannya pada produk dan layanan digital yang ada di Leap-Telkom Digital.

Baca Juga: Jasa Raharja Raih Predikat Gold dalam Ajang Bina Mitra UMKM Award 2024

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Bizy mampu memberikan layanan yang dipersonalisasi dan interaktif sehingga solusi yang diberikan kepada pelanggan lebih tepat sasaran. Bizy dikembangkan dengan sangat interaktif sehingga mampu membantu pelanggan menemukan solusi yang sesuai dengan tantangan yang mereka hadapi serta menghasilkan data berharga yang memberikan wawasan tentang perilaku, preferensi, dan masalah pelanggan. Hal ini pun dapat digunakan untuk perbaikan produk dan strategi pemasaran.

Bizy juga dapat menangani volume interaksi pelanggan yang semakin meningkat tanpa mengorbankan kualitas atau efisiensi. Bizy secara signifikan mampu mengurangi waktu respons rata-rata untuk pertanyaan pelanggan. Dengan respons yang akurat dan tepat waktu, pelanggan pun mendapatkan pelayanan yang optimal dengan cepat sesuai dengan kebutuhannya. Pemanfaatan chatbot terbukti memberikan dampak positif kepada peningkatan efisiensi operasional bulanan Telkom sampai dengan 74,2 persen lewat otomatisasi oleh Bizy. Setelah mengimplementasikan Bizy, biaya operasional pemasaran Telkom juga berkurang signifikan sehingga perusahaan bisa lebih hemat.

Fitur lain yang ada di BigBox yakni BigAssistant merupakan solusi berbasis AI yang membantu pengguna untuk mengelola dan menyediakan informasi tertentu melalui interaksi percakapan seperti chatbot. Sistem ini memadukan teknologi chatbot dengan manajemen pengetahuan untuk memberikan jawaban yang kontekstual dan relevan terhadap pertanyaan pengguna sesuai kebutuhan.

Berbagai produk unggulan dari Leap-Telkom Digital lainnya juga telah dilengkapi dengan AI guna meningkatkan pelayanan yang diberikan. Inovasi pengembangan AI yang dilakukan Telkom menjadi komitmen perusahaan untuk mewujudkan bangsa yang lebih sejahtera dan berdaya saing. Leap-Telkom Digital juga memayungi produk dan layanan digital Telkom lainnya yang dapat dilihat di tautan berikut https://leap.digitalbisa.id/ our-product.(*)