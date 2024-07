IHSG Turun Tipis di Hari Pertama Pekan Ini

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menurun tipis pada hari pertama, Senin, 8 Juli 2024, pekan ini. Indeks turun -0.07 atau parkir di level 7,248,0 menutup sesi pertama hari ini.

Tim Samuel Sekuritas mencatat pada akhir sesi pertama perdagangan hari ini ada 301 saham menguat, 297 melemah, dan 248 stagnan. Total nilai transaksinya mencapai Rp 5,1 triliun dengan frekuensi trading sebanyak 682.055 kali dan volume trading sebanyak 102,4 juta lot.

“Saham emiten pendatang baru PT Intra Golflink Resorts (GOLF) menjadi saham yang paling aktif diperdagangkan di sesi pertama hari ini,” kata Tim Samuel Sekuritas dalam keterangan tertulis pada Senin, 8 Juli 2024. Frekuensi transaksi emiten PT GOLF mencapai 69.045 kali disusul PT Atlantis Subsea Indonesia (ALTA) sebanyak 59.125 kali, dan BBRI sebanyak 24.983 kali. S

Sementara itu, dari segi volume, saham emiten survey dan infrastruktur energi PT ATLA menjadi saham yang paling diperdagangkan di sesi pertama hari ini. Volume perdagangan sebesar 14,2 juta lot, disusul GOLF sebanyak 8,3 juta lot, dan FREN sebanyak 4,3 juta lot.

Sementara itu, Tim Samuel juga mencatat indeks sektor properti (IDXPROPERT) menjadi sektor yang paling tinggi di sesi pertama hari ini dengan angka +1,4 persen, disusul indeks sektor teknologi (IDXTECHNO) sebesar +0,9 persen, dan indeks sektor kesehatan (IDXHEALTH) sebesar +0,8 persen.

“Sementara itu, indeks sektor energi (IDXENERGY) menjadi indeks sektoral yang turun paling dalam di sesi pertama hari ini (-0,4 persen), disusul indeks sektor keuangan (IDXFINANCE) (-0,3 persen) dan indeks sektor industri dasar (IDXBASIC) (-0,0 persen),” kata Tim Samuel Sekuritas.

Tiga Emiten Baru di Bursa Saham

Tim Samuel Sekuritas juga mencatat ada tiga emiten baru yang datang di bursa saham Indonesia. Mereka adalah emiten pengelola lapangan golf dan resort golf PT Intra GolfLink Resorts Tbk (GOLF), produsen makanan olahan PT Indo American Seafoods Tbk (ISEA), dan produsen bata ringan dan semen mortar PT Superior Prima Sukses Tbk (BLES).

PT GOLF tercatat melepas 1,95 miliar saham baru ke publik di harga Rp 200 per saham, PT ISEA melepas 290 juta saham baru di Rp 250 per saham plus waran dengan perbandingan 2:1, dan PT BLES melepas 1,31 miliar saham baru di Rp 183 per saham.

“Ketiganya mengawali sesi pertamanya dengan cukup baik dan menutup sesi di zona hijau; BLES di Rp 246 per saham (+34,4 persen), GOLF di Rp 252 per saham (+26 persen) dan ISEA di Rp 302 per saham (+20,8 persen),” kata Tim Samuel.

Lima besar top gainer sesi pertama hari ini (berdasarkan persentase kenaikan) antara lain:

BLES (+34,4 persen ke Rp 246 per saham)

WIKA (+26,2 persen ke Rp 178 per saham)

GOLF (+26 persen ke Rp 252 per saham)

ISEA (+20,8 persen ke Rp 302 per saham)

NFCX (+20,4 persen ke Rp 2.530 per saham)

Sementara itu, lima besar top loser sesi pertama hari ini (berdasarkan persentase penurunan) antara lain:

ESTA (-18,1 persen ke Rp 108 per saham)

SCNP (-10,8 persen ke Rp 140 per saham)

ATLA (-10 persen ke Rp 81 per saham)

JARR (-10 persen ke Rp 286 per saham)

YPAS (-9,7 persen ke Rp 250 per saham)

