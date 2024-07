Pesta Belanja 7.7, Burger Bangor hingga Yoshinoya Tebar Diskon

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah merchant makanan menawarkan promo belanja 7.7 pada 7 Juli 2024. Mulai dari CFC hingga Yoshinoya.

Dengan promo yang ditawarkan, para produsen makanan itu memberi diskon untuk menu tertentu yang bisa dibeli dine in, take away, maupun delivery.

Berikut rangkuman Tempo soal promo 7.7 yang ditawarkan beberapa merchant serta syarat dan ketentuan yang berlaku:

CFC Indonesia

CFC menawarkan promo seba Rp 15 ribu atau Rp 18 ribu selama periode 1 hingga 15 Juli 2024. Berdasarkan informasi yang dirilis melalui Instagram resmi @cfcindonesia_official, promo "Super Deals 7.7" ini ditujukan khusus untuk pemesanan online delivery melalui ShopeeFood, GoFood, dan GrabFood.

Berikut paket promo yang ditawarkan, yaitu:

Paket Serba Rp 15.454 untuk Super A (ayam + nasi) dan Super B (3 chicken strips + nasi)

Paket Serba Rp 18.181 untuk Super C (California burger + teh pucuk harum) dan Super D (5 chicken pop + nasi + teh pucuk harum).

Burger Bangor

Burger Bangor menawarkan promo 7.7 Jimat alias Juli Hemat untuk pesta belanja 7 Juli 2024. Mengutip Instagram resmi @burgerbangor, ada dua paket yang tersedia di promo ini, yaitu:

Jimat #BbqSmokedBeef: 3 BBQ Smoked Beef + 1 Sistangor

Jimat #PitikFire: 3 Pitik Fire + 1 Sistangor

Kedua paket itu dibanderol dengan harga promo Rp 72.727.

Burger Bangor menyebut promo ini tersedia di seluruh outlet Burger Bangor. Promo juga berlaku untuk pembelian langsung atau online melalui Gofood, Shopeefood, dan Grabfood.

Raa Cha Suki & BBQ

Raa Cha Suki & BBQ menawarkan promo "Makan lengkap Berdua Cuma 77rb" untuk periode 7-9 Juli 2024. Adapun berikut syarat dan ketentuannya:

Follow Instagram @raachasuki

Harga promo belum termasuk pajak

Berlaku di seluruh outlet Raa Cha Suki & BBQ

Berlaku kelipatan selama persediaan masih ada

Dapat digabung dengan promo pembayaran apapun, kecuali voucher

Yoshinoya

Pada pesta belanja 7.7, Yoshinoya menawarkan dua menu promo berikut:

2 Garlic Chicken Teriyaki Exclusive Set + 2 Miso Soup (Rp 77 ribu)

Beli 1 gratis 1 Brown Sugar Coffee Milk (Rp 18 ribu atau Rp 9 ribu per cup)

Promo ini bisa didapatkan dengan syarat dan ketentuan berikut:

Berlaku dine in, takeaway, dan delivery

Tidak berlaku di store Dufan & bandara

Tidak dapat digabung dengan promo lainnya

Pilihan Editor: Harga Emas Antam Hari Ini Naik Rp 5.000 ke Rp 1.383.000 per gram