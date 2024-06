PT KAI Buka Lowongan Kerja di Sejumlah Posisi, Bisa untuk Lulusan SMA hingga S1

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - PT KAI (Persero) membuka lowongan kerja untuk sejumlah posisi pada 23-25 Juni mendatang. Posisi yang ditawarkan terdiri dari kondektur, polsuska, pperasional, serta pemeliharaan sarana dan prasarana.

"KAI memberikan kesempatan kepada putra-putri terbaik bangsa untuk bergabung dan berkarier di KAI," kata VP Public Relations KAI Joni Martinus dalam keterangan resminya, Jumat, 21 Juni 2024.

Calon pelamar dapat mengakses laman resmi e-recruitment.kai.id untuk mendaftar. Rincian dan tahapan rekrutmen juga dapat diakses melalui situs itu.

Lowongan kerja di PT KAI ini dapat diakses pelamar dengan latar belakang pendidikan SLTA, D3, dan D4/S1 dengan jurusan yang telah ditentukan. Selain itu, ada pula kriteria khusus yang diminta dalam peran tertentu. Berikut rincian lengkap lowongan PT KAI tersebut:

Kriteria Pelamar Lowongan Kerja KAI

1. Warga Negara Indonesia;

2. Jenis Kelamin Pria atau Wanita sesuai kebutuhanformasi;

3. Sehat jasmani dan rohani;

4. Memiliki Ijazah/Surat Keterangan Lulus (SKL) yang masih berlaku:

a. SLTA (SMK/MA/SMK/MAK) dengan nilai:

i) Ujian Akhir Nasional (UAN) rata-rata minimal 7,0;

ii) Khusus untuk SLTA (SMA/MA/SMK/MAK) yang lulus mulai tahun 2020 dan setelahnya, menggunakan nilai ujian sekolah rata-rata minimal 7,0 atau 70;

b. D3 dengan IPK minimal 3,0 dan akreditasi jurusan/program studi pada saat tanggal kelulusan minimal "Baik Sekali (B)" dari BAN-PT;

c. D4/S1 dengan IPK minimal 3,0 (tiga koma nol) dan akreditasi jurusan/program studi pada saat tanggal kelulusan minimal "Unggul (A)" dari BAN-PT.

5. Usia pelamar per 23 Juni 2024:

a. Tingkat Pendidikan SLTA serendah-rendahnya 18 tahun dan setinggi-tingginya 25 tahun;

b. Tingkat Pendidikan D3 serendah-rendahnya 20 tahun dan setinggi-tingginya 27 tahun;

c. Tingkat Pendidikan D4/S1 serendah-rendahnya 21 tahun dan setinggi-tingginya 30 tahun.

6. Memiliki tinggi badan minimal:

a. Formasi Kondektur dan Polsuska: Pria minimal 163 cm dengan berat badan ideal;

b. Formasi Operasional Non Crew:

i) Pria minimal 163 cm dengan berat badan ideal;

ii) Wanita minimal 160 cm dengan berat badan ideal.

c. Formasi Operasional dan Pemeliharaan Sarana Prasarana:

i) Pria minimal 160 cm dengan berat badan ideal;

ii) Wanita minimal 155 cm dengan berat badan ideal.

7. Berkelakuan baik;

8. Tidak bertindik bagi Pria dan Tidak bertato;

9. Tidak pernah menggunakan dan/atau terlibat narkoba atau psikotropika;

10. Tidak pernah dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

11. Tidak pernah berhenti bekerja di lingkungan KAI Group dan Afiliasi dikarenakan pensiun dini, atas permintaan sendiri, atau hukuman disiplin;

12. Tidak pernah diberhentikan dari institusi lainnya dikarenakan hukuman disiplin atau diberhentikan dengan tidak hormat;

13. Tidak memiliki hubungan perkawinan dengan pekerja perusahaan pada saat diterima sebagai pekerja perusahaan;

14. Bersedia mengikuti seleksi rekrutmen sesuai ketentuan yang berlaku di PT Kereta Api Indonesia (Persero);

15. Lulus dalam seleksi calon pekerja baru yang diselenggarakan oleh panitia rekrutmen PT Kereta Api Indonesia (Persero).