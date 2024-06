Duduki Jabatan Mentereng di Pertamina, Ini Kekerabatan Bagaskara Ikhlasulla Arif dan Joko Priyambodo dengan Jokowi

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Lingkaran keluarga Presiden Joko Widodo alias Jokowi mendapat sorotan akhir-akhir ini. Kedua sanak keluarga Jokowi mendapatkan jabatan mentereng di PT Pertamina (Persero). Mereka adalah Bagaskara Ikhlasulla Arif selaku Manager Non-Government Relations di PT Pertamina (Persero) dan Joko Priyambodo sebagai Direktur Pemasaran dan Operasi PT Patra Logistik—anak perusahaan PT Pertamina (Persero).

Lantas apa hubungan kekerabatan Bagaskara Ikhlasulla Arif dan Joko Priyambodo ini dengan Jokowi dan apa kata pihak Pertamina soal jabatan keduanya?

Hubungan kekerabatan Bagaskara Ikhlasulla Arif dengan Jokowi

Bagaskara Ikhlasulla Arif merupakan putra dari adik bungsu Jokowi, Titik Relawati yang menikah dengan Arif Budi Sulistyo. Bagaskara ditunjuk memegang jabatan Manager Non-Government Relations di PT Pertamina (Persero) sejak Maret 2024 lalu. Sebelum di Pertamina, dia sempat menjabat di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI.

Bagaskara sempat menulis pesan berisi jabatan baru yang diemban di Pertamina. “I’m happy to share that I’m starting a new position as Manager Non Government Relation at PT Pertamina (Persero)!” tulis mantan pegawai BRI itu di LinkedIn. Belakangan profil Bagaskara di LinkedIn hilang.

Kata Pertamina soal pengangkatan Bagaskara Ikhlasulla Arif

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso, membenarkan kabar pengangkatan Bagaskara sebagai Manager Non-Government Relations di BUMN migas tersebut. Bagaskara sudah direkrut Pertamina sejak 2021. Pengangkatan tersebut, kata dia, telah mengikuti seluruh prosedur yang berlaku selama ini.

“Melalui jalur profesional atau experienced hire,” kata Fadjar Ketika dihubungi, Kamis, 6 Juni 2024.

Fadjar mengungkapkan Pertamina sebelum mengangkat Bagaskara sebagai manajer per Maret 2024 telah mengadakan seleksi internal. Dia juga menegaskan Pertamina biasa melakukan rekrutmen experienced hire sesuai kebutuhan perseroan dengan melihat kompetensi karyawan tersebut.

“Rekrutmen dilakukan sesuai standar yang berlaku di Pertamina,” katanya.

Sales Area Manager Wilayah Banten, Joko Priyambodo saat memberikan keterangan pers di rest area KM 43 Tol Tangerang-Merak. antaranews.cosm

Hubungan kekerabatan Joko Priyambodo dengan Jokowi

Joko Priyambodo merupakan menantu Idayati, adik kandung Jokowi. Joko Priyambodo menikah dengan Septiara Silvani Putri yang merupakan putri dari pasangan Idayati dan Hari Mulyono pada 2016. Dia juga merupakan menantu sambung mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Anwar menikahi Idayati pada 2022 setelah Hari Mulyono meninggal.

Joko Priyambodo menjabat sebagai Direktur Pemasaran dan Operasi PT Patra Logistik—anak perusahaan PT Pertamina (Persero). Dia resmi berada di posisi strategis itu sejak 20 Mei 2024. Pengukuhan Joko sebagai Direktur sempat dipublikasikan di laman resmi dan akun X Pertamina. Belakangan publikasi dan unggahan tersebut hilang.

Kata Pertamina soal pengangkatan Direktur Pemasaran dan Operasi PT Patra Logistik

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting menyampaikan Joko berpengalaman di Pertamina sejak 2016 meliputi Stakeholder Relations Management PT Pertamina (Persero), Board of Director Office PT Pertamina (Persero), Sales Branch Manager Yogyakarta, Sales Area Manager Banten.

“Dan di bidang logistik memiliki pengalaman di PT Pertamina International Shipping,” kata Irto melalui aplikasi perpesanan, Sabtu sore, 8 Juni 2024.

Pihaknya menyatakan proses penunjukan Joko Priyambodo sebagai Direktur Pemasaran dan Operasi Patra Logistik pada 20 Mei 2024 lalu sudah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

HENDRIK KHOIRUL MUHID | IKHSAN RELIUBUN

