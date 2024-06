Bagaskara Ikhlasulla Arif Keponakan Jokowi, Anak Adik Bungsu Presiden dan Jabatannya di Pertamina

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Keponakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Bagaskara Ikhlasulla Arif terpilih sebagai Manager Non-Government Relations di PT Pertamina (Persero). Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting mengonfirmasi posisi Bagaskara di Pertamina.

“Iya, benar,” kata Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting saat ditanya perihal jabatan Manager Non-Government Relations Bagaskara melalui aplikasi perpesanan pada Rabu, 5 Juni 2024.

1. Seleksi

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso mengatakan, penunjukkan Bagaskara sebelumnya telah melalui proses seleksi internal. "Melalui jalur profesional atau experienced hire," kata Fadjar, Kamis, 6 Juni 2024.

Pertamina, kata Fadjar, mengadakan seleksi internal sebelum akhirnya mengangkat Bagaskara sebagai manajer pada Maret 2024. Bagaskara telah direkrut oleh Pertamina sejak 2021. Fadjar menjelaskan, Pertamina biasa melakukan rekrutmen experienced hire sesuai kebutuhan perseroan.

2. Menulis Pesan di LinkedIn

Bagaskara sempat menulis pesan mengenai jabatan baru di Pertamina. “I’m happy to share that I’m starting a new position as Manager Non Government Relation at PT Pertamina (Persero)!” tulis Bagaskara di LinkedIn.

Bagaskara juga sempat menulis posisi dia sebagai Asisten Manajer di PT Bank Rakyat Indonesia atau BRI sejak November 2018 hingga Oktober 2021. Pada November 2021 menjadi Senior Expert Government Relation di Pertamina, kemudian menjabat sebagai Manager Non-Government Relation PT Pertamina pada Maret 2024.

3. Instagram dan LinkedIn Tidak Bisa Diakses

Pada Kamis, 6 Juni 2024 pukul 17.00 WIB, profil LinkedIn Bagaskara sudah tidak bisa diakses. Bahkan, halaman profil tersebut sudah hilang sejak Rabu malam, 5 Juni 2024. Padahal sebelumnya, sekitar pukul 20.00 WIB status Bagaskara di aplikasi tersebut masih terbaca.

Media sosial Instagram Bagas yang bernama @bagaskaraia juga digembok alias private. Hanya terlihat keterangan di bio akun Instagram Bagas yang berbunyi, “Berfikir fundamental agar solutif.”

4. Putra Adik Bungsu Jokowi

Bagaskara Ikhlasulla Arif adalah putra dari Arif Budi Sulistyo dan Titik Relawati. AdapunTitik Relawati adalah adik bungsu Jokowi.

ANDIKA DWI | RIRI RAHAYU | IKHSAN RELIUBUN

