Bagaskara Keponakan Jokowi jadi Manajer Pertamina, Ini Perkiraan Gajinya

TEMPO.CO, Jakarta - Keponakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Bagaskara Ikhlasulla Arif terpilih sebagai Manager Non-Government Relations di PT Pertamina (Persero). Sebelum menjabat di badan usaha milik negara (BUMN) sektor minyak dan gas bumi (migas) itu, dia sempat bekerja di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso menyatakan penunjukkan Bagaskara Ikhlasulla Arif sebagai Manager Non-Government Relations di BUMN migas tersebut sebelumnya telah melalui proses seleksi internal.

Ia menyatakan Bagaskara direkrut oleh Pertamina sejak tahun 2021. "Melalui jalur profesional atau experienced hire," ujar Fadjar Ketika dihubungi, Kamis, 6 Juni 2024.

Pertamina, kata Fadjar, mengadakan seleksi internal sebelum akhirnya mengangkat Bagaskara sebagai manajer per Maret 2024. "Semua sesuai prosedur berlaku di perusahaan."

Perkiraan Gaji Manajer Pertamina

Melansir portal informasi pekerjaan, Glassdoor, gaji bulanan Engineering Manager Pertamina sekitar Rp 55,5 juta sampai Rp 59,9 juta dan Manager IT Solution sebesar Rp 57,5 juta hingga Rp 62,5 juta. Namun, jumlah tersebut bisa lebih tinggi tergantung tunjangan-tunjangan yang melekat.

Selanjutnya, berdasarkan Jurnal Administrasi Kantor (2017) karya Endang Puspita Sari dan Helenia Touana, komponen kompensasi yang diterima karyawan PT Pertamina (dengan studi kasus di PT Pertamina Patra Niaga Jakarta Selatan) terdiri atas kompensasi dalam bentuk finansial yang dibayarkan secara langsung, kompensasi finansial yang dibayarkan tidak secara langsung, dan kompensasi non-finansial.

Kompensasi finansial yang dibayarkan secara langsung meliputi upah tetap, insentif, dan tunjangan-tunjangan. Upah tetap diberikan kepada seluruh staf dengan perjanjian kerja waktu tak tertentu (PKWTT) setiap bulan pada tanggal 28.

Untuk insentif ditentukan oleh kinerja masing-masing pekerja Pertamina Patra Niaga. Sementara tunjangan-tunjangan mencakup tunjangan daerah berdasarkan wilayah penempatan; tunjangan posisi berdasarkan golongan jabatan, yaitu sekitar Rp 9 juta sampai Rp 11 juta untuk level staf; dan tunjangan pulsa sebesar Rp 200.000 untuk level staf.

Untuk kompensasi finansial yang dibayarkan tidak secara langsung meliputi pemeliharaan kesehatan diri dan keluarga untuk menunjang ketenangan bekerja, seperti rawat jalan, rawat inap, penggantian kacamata, dan bantuan biaya persalinan; serta jaminan kesehatan mencakup program jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan hari tua (JHT), dan jaminan kematian (JK) pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan.

Kemudian, kompensasi finansial yang dibayarkan tidak secara langsung juga terdiri dari subsidi iuran pensiun sebesar 22,5 persen dari upah pensiun pokok (dibayarkan perusahaan) dan 7,5 persen dari upah pensiun pokok oleh pekerja, tunjangan pengobatan rawat jalan sebesar Rp 500.000 per malam untuk level staf, tunjangan istirahat tahunan (bantuan uang cuti), dan tunjangan hari raya (THR) keagamaan.

Sementara kompensasi non-finansial yang berkaitan dengan pekerjaan seperti promosi naik jabatan untuk para pekerja level staf PKWTT. Ada pula kompensasi non-finansial yang berhubungan dengan lingkungan kerja, seperti fasilitas olahraga dan yoga yang diadakan setiap seminggu sekali.

Profil Singkat Bagaskara Ikhlasulla Arif

Sebelumnya, Bagaskara sempat mengunggah pesan berisi jabatan baru yang diembannya di Pertamina melalui LinkedIn. “I’m happy to share that I’m starting a new position as Manager Non-Government Relations at PT Pertamina (Persero),” katanya.

Di situs yang sama, lulusan Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 2016 itu juga sempat menuliskan jabatannya sebagai Asisten Manajer di BRI sejak November 2018 hingga Oktober 2021. Selanjutnya, dia juga pernah menjadi Senior Expert Government Relation di Pertamina pada November 2021.

Namun, pada Selasa malam, 5 Juni 2024, profil Bagaskara di LinkedIn menghilang. “Profil ini tidak tersedia,” tulis keterangan di laman tersebut.

Bagaskara merupakan anak dari Arif Budi Sulistyo dan Titik Relawati. Titik adalah adik bungsu dari Jokowi. Pria yang akrab disapa Bagas itu menikah dengan Ima Qoyyimah. Acara pernikahannya dilangsungkan di Gedung Graha Saba Buana, Solo, Jawa Tengah, pada Sabtu, 12 Maret 2022.

