Bukit Asam Bagikan Dividen Rp 4,58 Triliun, Harga Saham Bukit Asam Sore Ini Naik

TEMPO.CO, Jakarta - PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) membagikan dividen tunai dengan total Rp 4,58 triliun atau Rp 397,712 per lembar saham pada Jumat, 7 Juni 2024. Semua ini berasal dari dividen tunai tahun buku 2023, berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan yang digelar pada 8 Mei 2024.

"PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) membagikan 75 persen laba tahun berjalan yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk tahun buku 2023 sebagai dividen," kata Corporate Secretary PT Bukit Asam Tbk. Niko Chandra dalam keterangan resmi pada Jumat.

Seiring dengan pembagian dividen, harga saham PTBA hari ini per pukul 15.00 WIB tercatat naik 30 poin atau 1,2 persen ke level Rp 2.540 per saham. Melalui pantauan di aplikasi RTI, saham PTBA bergerak pada rentang Rp 2.520 hingga Rp 2.550 per saham.

Ada 5,42 juta lot saham PTBA yang diperdagangkan hingga pukul 14.50 WIB, dengan nilai transaksi Rp 13,74 miliar. Adapun frekuensi perdagangan sahamnya tercatat 4,31 juta kali.

Adapun dividen tunai hari ini dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham perseroan pada 22 Mei 2024 atau recording date. Sepanjang tahun 2023, Bukit Asam mencatatkan pendapatan sebesar Rp 38,49 triliun, sehingga mencetak laba bersih Rp 6,11 triliun.

