Jokowi Sebut Berinvestasi di IKN sama dengan Membeli Masa Depan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo alias Jokowi menyebut berinvestasi di Ibu Kota Nusantara atau IKN sama dengan membeli masa depan. Ia mengatakan hal ini ketika melaksanakan peletakan batu pertama atau groundbreaking Astra Biz Center dan Nusantara Botanical Garden, IKN, Kalimantan Timur.

Menurut Jokowi harga tanah di IKN saat ini masih murah karena pembangunan ibu kota baru ini belum selesai. Namun, situasi akan berbeda, misalnya ketika jalan tol Balikpapan-IKN sudah jadi. Begitu pula dengan Bandara VVIP IKN.

"Itu baru bapak/ibu akan berubah pikiran mengenai Nusantara," kata Jokowi dalam pidatonya, Selasa, 4 Juni 2024, dipantau Tempo dari kanal YouTube Sekretariat Presiden. "Kalau bapak/ibu berubahnya nanti, tanahnya sudah habis."

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu berujar, saat ini harga tanah di IKN berkisar Rp 400 ribu hingga Rp 800 ribu per meter. Sementara di Balikpapan, sudah sampai Rp 1 juta per meter dan Jakarta Rp 200 juta per meter.

Namun, kata dia, harga murah di IKN itu bisa saja berubah sewaktu-waktu. Hal ini bergantung pada kebijakan Kepala Otorita IKN dan permintaan pasar. "Kalau yang minta banyak, kalau demand gede, pasti harga otomatis naik," ujarnya.

Terlebih, kata Jokowi, perusahaan properti asal Uni Emirat Arab (UAE) Emaar Properties sudah mau menanam modal di ibu kota baru. Kendati begitu, ia tidak membeberkan nilai investasi yang ditanam karena masih berproses. "Tapi, gede banget," ujarnya. Rencananya, kata dia, tanda-tangan kesepakatan investasi itu akan diteken di Abu Dhabi pada Juli 2024.

"Artinya, setelah itu mungkin harga tanah bisa berubah," ujar eks Wali Kota Solo itu.

