Sandiaga Uno Hadiri Deep and Extreme Indonesia 2024: Salah Satu bagian Kebangkitan Wisata Pasca Pandemi

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menghadiri acara Deep and Extreme Indonesia 2024 atau DXI, salah satu pameran olahraga ekstrem tahunan terbesar se-Asia. Ia menyempatkan diri berkeliling dan berinteraksi dengan sejumlah pelaku usaha yang membuka stan di DXI. “Deep And Extreme menjadi salah satu bagian dari kebangkitan pariwisata pasca pandemi," ujar Sandiaga di acara Deep and Extreme Indonesia Sabtu, 1 Juni 2025.

Sandi mengaku senang melihat banyak produk dalam negeri menjadi pilihan utama para pengunjung di pamaeran tersebut. Sandi juga berharap agar olahraga ekstrem makin diminati tidak hanya mancanegara melainkan domestik. “Kita lihat juga ada beberapa sports lainnya semakin menjadi minat bagi pariwisata bukan hanya mancanegara tapi juga wisata (domestik),” kata Sandi.

Saat ini, menurut Sandi, ada perkembangan signifikan di sport tourism atau aktivitas berolah raga sembari berwisata, sejak pandemi. Menurutnya, aktivitas wisata olah raga pun makin banyak bermuncul. Sehingga, para pelaku industri harus menyiapkan diri. "Indonesia ini negara yang sangat kaya akan potensi wisata bahari juga wisata di pegunungan, tutur Sandi.

Penyelenggaraan pameran seperti DXI menurutnya harus mendapat dukungan dari banyak pihak. Sandiaga juga mengapresiasi kehadiran DXI lantaran pilar keberlanjutan dan pariwisata hijau menjadi bagian dari wisata minat khusus ini. "Penyelenggaraan DXI sudah ke sekian kali, terus meningkat, saya akan terus memberikan support dan apresiasi,” kata Sandi.

