Harga Daging Sapi Hampir Sentuh Rp 140 Ribu per Kilogram Diikuti Sejumlah Komoditas Lain

TEMPO.CO, Jakarta - Harga daging sapi mengalami kenaikan menjadi Rp 139.127 per kilogram dirilis dari data badan pangan nasional (Bapanas) kenaikan harga terjadi pada Rabu, 29 Mei 2024 pukul 07.28 WIB.

Padahal pada Selasa, 28 Mei 2024 harga daging sapi rata-rata nasionalnya masih Rp 135.640 per. Selama seminggu terakhir harganya stabil di kisaran Rp 135.000 per kilogram. Angka itu merupakan rata-rata nasional yang diambil dari seluruh Indonesia.

Emi, penjual daging sapi Pasar Palmerah mengaku masih menjual daging seharga Rp 135.000 per kilogram. "Hari ini masih Rp 135.000 per kilogram," kata Emi dikonfirmasi Tempo melalui pesan singkat pada Rabu, 29 Mei 2024.

Data panel harga Bapanas juga menyebut terjadi kenaikan harga pada komoditas cabai rawit merah yakni Rp 48.050 per kilogram, padahal kemarin harganya Rp 44.940 per kilogram. Dalam satu minggu terakhir harga stabil di angka Rp 44.000 per kilogram. Cabai keriting merah juga mengalami kenaikan harga yakni sekarang Rp 48.770 per kilogram, sebelumnya Rp 46.850 per kilogram.

Komoditas lain juga mengalami kenaikan harga, yakni telur ayam Rp 30.970 per kilogram sebelumnya Rp 30.280 per kilogram, daging ayam Rp 39.330 per kilogram sebelumnya Rp 37.870 per kilogram, bawang merah turun Rp 46.080 per kilogram sebelumnya Rp 47.390 per kilogram, bawang putih bonggol naik Rp 43.510 per kilogram sebelumnya Rp 42.880 per kilogram.

Komoditas beras Rp 15.620 per kilogram untuk premium sebelumnya Rp 15.480 per kilogram, beras medium Rp 13.290 per kilogram sebelumnya Rp 13.460 per kilogram, minyak goreng curah Rp 15.130 per kilogram sebelumnya Rp 15.860 per kilogram dan gula pasir komsumsi Rp 18.630 per kilogram sebelumnya Rp 18.360.

