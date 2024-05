Harga Beras Terpantau Stabil Sepekan Terakhir, Bagaimana Komoditas yang lain?

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Harga sejumlah bahan pokok selama seminggu terakhir terpantau stabil. Beberapa bahan pokok juga tercatat naik harganya tapi tidak signifikan.

Salah satu bahan pokok yang harganya stabil adalah beras, baik yang kualitas premium maupun medium. Harga komoditas pangan itu terpantau stabil kendati di tengah isu kenaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras yang ditetapkan pemerintah baru-baru ini.

Dikutip dari data Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada Ahad, 26 Mei 2024 pukul 08.11 WIB, harga rata-rata beras premium berada di Rp 15.790 per kilogram dan harga beras medium Rp 13.810 per kilogram.

Selama seminggu terakhir, harga beras premium tidak berubah signifikan atau masih di angka Rp 15.000-an per kilogram. Begitu juga dengan beras medium di harga Rp 13.000-an per kilogram.

Sedangkan harga bahan pokok lain yakni bawang merah Rp 45.910 per kilogram, turun bila dibandingkan pada 19 Mei 2023 lalu harganya Rp 47.710 per kilogram. Adapun harga bawang putih bonggol naik Rp 43.080 per kilogram sebelumnya Rp 42.610 per kilogram.

Berikutnya, harga cabai merah keriting Rp 45.070 per kilogram, naik tipis dari sebelumnya Rp 45.740 per kilogram. Lalu harga cabai rawit merah naik Rp 46.050 per kilogram bila dibandingkan dengan sebelumnya Rp 43.410 perkilogram.

Komoditas lain seperti daging sapi, harganya selama satu minggu terakhir stabil di kisaran Rp 135.000 per kilogram, sementara harga daging ayam naik Rp 38.990 per kilogram dari sebelumnya Rp 37.830 per kilogram.

Sementara harga telur ayam stabil selama seminggu terakhir di kisaran Rp 30.000 per kilogram. Begitu juga dengan harga gula pasir yang stabil di kisaran Rp 18.000 per kilogram selama satu minggu terakhir dan minyak goreng curah di kisaran Rp 15.000 per kilogram.

Penjual sembako di Pasar Kramat Jati bernama Siti mengaku belum mengetahui rencana pemerintah menaikkan HET beras lokal medium dan premium. Saat ini harga beras per 5 kilogram di kisaran harga Rp 70.000 - Rp 82.000.

Adapun pemerintah sebelumnya berencana menaikkan HET beras lokal secara permanen. Harga beras medium, misalnya, dari harga semula Rp 10.900 - Rp 11.800 per kilogram, akan dinaikkan menjadi Rp 12.500 - Rp 13.500 per kilogram, beras premium dari Rp 13.500 sampai Rp 14.800 per kilogram menjadi Rp 14.900 sampai Rp 15.800 per kilogram.

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan relaksasi HET saat ini masih sesuai ketetapan sebelumnya hingga 31 Mei 2024. “Harmonisasi kembali sedang dibahas di tingkat Kementerian dan Lembaga,” ujarnya lewat pesan singkat Jumat, 24 Mei 2024.

Sebelumnya pemerintah sudah menetapkan relaksasi dengan menaikan HET beras premium di delapan wilayah. Arief mengatakan kebijakan HET didasarkan oleh penyesuaian kenaikan keseluruhan faktor produksi. Pemerintah menurutnya mengupayakan harga bisa tetap wajar di tingkatan petani.

Sementara itu, untuk menjaga stabilisasi dan kecukupan pemerintah menyerap produksi petani lokal untuk masuk cadangan pangan pemerintah atau CPP. “Saat ini pemerintah sudah menyerap 500 ton di tingkat petani dan menjaga stok Bulog lebih dari 1 juta ton,” kata dia.

DESTY LUTHFIANI | ILONA ESTHERINA

