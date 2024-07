Promo dan Diskon dari Jenama Lokal di INDOFEST 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ada banyak tawaran potongan harga atau diskon yang ditawarkan berbagai jenama lokal yang ada di Indonesia Outdoor Festival (Indofest) 2024. Acara ini berlangsung dari 4 hingga 7 Juli di Jakarta Convention Center.

Salah satu pengunjung, Riri, mengaku memang sedang mengincar berbagai baju kasual dari jenama lokal yang hadir di Indofest. Perempuan berusia 25 tahun itu berharap bisa mendapatkan harga miring dari sejumlah barang yang dia incar. "Biasanya di event banyak promo saya nyari baju dari brand lokal,” ujar dia kepada Tempo pada Sabtu, 6 Juli 2024.

Berdasarkan pantauan Tempo siang itu, Artch, termasuk salah satu booth yang paling ramai dikunjungi. Produk lokal dari Bandung yang menawarkan banyak promo dan diskon menarik. Brand yang berdiri sejak tahun 2010 ini membanderol kaos dan topi mulai Rp150 ribu untuk 2 item. Lalu tas selempang dijual mulai dari harga Rp100 Ribu. Sementara, Backpack berbahan polyester dibanderol dari harga Rp130 ribu.

Kombinasi warna yang eye catching seperti kuning dan hijau menjadi salah satu alasan mengapa produk ini paling dicari anak muda. Bahkan para pengunjung rela mengantre sampai mengular untuk memasuki both Artch. Sasha, salah satu pengunjung booth mengaku naksir produk Artch karena warnanya. “Suka warnanya lagi tren."

Selain itu ada Tendaku yang menawarkan promo kaos, sleeping bag, tiang flysheet yang dibanderol hanya Rp10 ribu setelah pembelian tenda tipe apapun. Untuk para pemburu celana jeans, Cardinal menyediakan promo 50 persen mulai harga Rp 300 ribu. Adapun, Kahf mengadakan promo gratis tumblr dengan minimal belanja Rp150 ribu. Eiger Adventure, memberi promo buy one get one dan diskon hingga 50 persen untuk seluruh produk dengan potongan harga berjenjang mulai dari 10 sampai 50 persen.

Sementara itu, sembari asyik berbelanja, para pengunjung Indofest juga bisa menyaksikan penampilan musik dan berbagai talk show. Setiap harinya akan ada bintang tamu special seperti Batas Senja, Jason Ranti, Bagus Dwi Danto dan Island Vibes Reggae Party.

Deputi Bidang Penyelenggara Kegiatan dan Event Kemenparekraf, Vinsensius Jemadu, turut mengapresiasi acara INDOFEST 2024 ini. Vinsensius menjelaskan setelah pandemi Covid 19, ada perubahan perilaku masyarakat, yaitu kegiatan luar ruang yang diminati dan melonjak.

“Menurut data dari sea trip terlihat sekali peningkatan untuk kegiatan-kegiatan outdoor yang meningkat dengan tajam. Artinya apa, kegiatan yang dilakukan oleh INDOFEST sangat tepat dengan menyesuaikan perubahan behavior masyarakat pasca pandemi ini,” kata dia.

Oleh karena itu, Vinsensius menyebut kegiatan luar ruang yang banyak digemari ini akan memberi efek besar, terutama perilaku untuk mengurangi sampah. Dia menilai sampah selalu menjadi momok bagi setiap acara besar yang digelar.

“Namun seluruh stakeholder juga harus bergandengan tangan bersama untuk menanggulangi masalah sampah. Ini adalah momok yang selalu muncul di destinasi-destinasi. untuk itu dengan penyelenggaran event seperti ini, bukan hanya bukan hanya kesuksesan yang dibukukan seberapa besar transaksi tapi juga bagaimana kita mengedukasi masyarakat untuk berwisata secara bertanggung jawab,” katanya.

