Berburu Barang Luar Ruang di INDOFEST 2024, Usung Konsep Minim Sampah

TEMPO.CO, Jakarta - Jakarta Convention Center atau JCC Hall B di Kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta, tampak ramai pada Sabtu siang, 6 Juli 2024. Meski hujan mengguyur kawasan ini, para pengunjung Indonesia Outdoor Festival alias INDOFEST tampak berjubel di pintu masuk. Mereka baris mengantre tiket untuk masuk ke acara ini, menghabiskan waktu di akhir pekan, hingga berbelanja keperluan.

INDOFEST digelar sejak 4 hingga 7 Juli mendatang. Acara ini menghadirkan tawaran diskon menarik dari produk dan brand outdoor dalam dan luar negeri. Acara yang dikenal dengan julukan lebaran anak outdoor ini diikuti 135 jenama dan 80 persen di antaranya produk dalam negeri alias lokal.

Chief Executive Officer COS Event, Disyon Toba, mengatakan pada hari pertama, 4 Juli 2024, dibuka sudah ada 15 ribu pengunjung. “Belum yang pembelian on the spot. Kami menargetkan untuk tahun ini ada 50 ribu pengunjung selama empat hari," kata Disyon dalam keterangan resmi yang Tempo kutip pada Sabtu hari ini.

Disyon menyebut dunia outdoor ini sudah semakin digemari masyarakat Indonesia. Fenomena ini, kata dia, bisa dilihat dari banyaknya kegiatan-kegiatan luar ruang yang saat ini kembali hadir. “Antusias masyarakat yang ingin pergi ke gunung-gunung juga meningkat. Itu menunjukan masyarakat semakin sadar tentang kesehatan dan kegiatan luar ruang,” kata dia.

Tak hanya itu, Disyon mengatakan acara ini mengusung tema “More Outdoor Waste”. Artinya, dia berharap para pengunjung bisa mengurangi sampai atau less waste dengan cara tak membeli air dalam kemasan. Dia menyarankan para pendatang membeli minum menggunakan tumbler sendiri. Sementara ketika berbelanja tak pakai kantor plastik alias membawa kantong belanja yang bisa dipakai berulang kali.

“Saya yakin, lokasi yang bersih membuat kita berkegiatan lebih nyaman. Tidak hanya di sini saja. Tapi juga di gunung dan tempat-tempat kita melakukan aktivitas luar ruang,” ujarnya.

Sementara itu, para pengunjung INDOFEST ini juga bakal disuguhkan penampilan musik dan berbagai talk show. Setiap harinya akan ada bintang tamu special seperti Batas Senja, Jason Ranti, Bagus Dwi Danto dan Island Vibes Reggae Party.

Sementara itu, Deputi Bidang Penyelenggara Kegiatan dan Event Kemenparekraf, Vinsensius Jemadu, turut mengapresiasi acara INDOFEST 2024 ini. Vinsensius menjelaskan setelah pandemi Covid 19, ada perubahan perilaku masyarakat, yaitu kegiatan luar ruang yang diminati dan melonjak.

“Menurut data dari sea trip terlihat sekali peningkatan untuk kegiatan-kegiatan outdoor yang meningkat dengan tajam. Artinya apa, kegiatan yang dilakukan oleh INDOFEST sangat tepat dengan menyesuaikan perubahan behavior masyarakat pasca pandemi ini,” kata dia.

Oleh karena itu, Vinsensius menyebut kegiatan luar ruang yang banyak digemari ini akan memberi efek besar, terutama perilaku untuk mengurangi sampah. Dia menilai sampah selalu menjadi momok bagi setiap acara besar yang digelar.

“Namun seluruh stakeholder juga harus bergandengan tangan bersama untuk menanggulangi masalah sampah. Ini adalah momok yang selalu muncul di destinasi-destinasi. untuk itu dengan penyelenggaran event seperti ini, bukan hanya bukan hanya kesuksesan yang dibukukan seberapa besar transaksi tapi juga bagaimana kita mengedukasi masyarakat untuk berwisata secara bertanggung jawab,” katanya.

