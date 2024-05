Hari Ini Ruas Tol Jagorawi Diperbaiki hingga 12 Mei 2024 Mendatang, Simak Jadwal Lengkap dan Titik Lokasinya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - PT Jasa Marga (Persero) Tbk. memperbaiki ruas Tol Jagorawi mulai hari ini, Ahad, 5 sampai 12 Mei 2024 mendatang. Perbaikan tersebut untuk meningkatan layanan bagi pengguna jalan.

Dengan perbaikan jalan itu, sejumlah lajur untuk sementara tidak dapat dilintasi selama pekerjaan berlangsung, namun lajur lainnya dapat digunakan sebagai lajur lalu lintas. Perbaikan itu bakal menyasar di beberapa lokasi yakni pekerjaan rekontrusksi rigid.

Perbaikan ruast jalan tol yang dilakukan hari ini untuk arah Ciawi pada kilometer (KM) 18 plus 580 sampai KM 18 plus 690 di bahu luar sepanjang 110 meter. Kemudian di KM 26 plus 180 sampai KM 26 plus 285 di bahu luar sepanjang 105 meter, dilaksanakan hari ini juga.

Untuk arah Jakarta pekerjaan berada di KM 07 plus 300 sampai KM 07 plus 250 di bahu luar sepanjang 75 meter, dilaksanakan Senin besok, 6 Mei 2024. Selain itu perbaikan yang dilakukan pada esok hari meliputi: KM 07 plus 475 sampai KM 07 plus 400 di bahu luar sepanjang 50 meter.

Sedangkan untuk perbaikan yang dilakukan pada Kamis, 9 Mei 2024 adalah untuk ruas KM 12 plus 333 sampai KM 12 plus 233 di lajur 1 sepanjang 100 meter. Sementara perbaikan pada Selasa 7 Mei hingga 10 Mei 2024 adalah Gerbang Tol Taman Mini Indonesia Indah (TMII) 2 di gardu 04 sepanjang 40 meter.

Kemudian ada pekerjaan scrapping filling overlay arah Ciawi yakni di KM 04 plus 600 sampai KM 04 plus 800 di lajur dua sepanjang 200 meter pada Senin, 6 Mei 2024. Lalu perbaikan pada KM 04 plus 600 sampai KM 04 plus 800 di lajur 1 sepanjang 200 meter di Selasa, 7 Mei 2024.

Berikutnya, di KM 04 plus 800 sampai KM 04 plus 900 di lajur 1 dan 2 sepanjang 100 meter, pekerjaan dilaksanakan pada Rabu, 8 Mei 2024 dan pada KM 04 plus 900 sampai KM 05 plus 100 di lajur 1 sepanjang 200 meter dilaksanakan pada Kamis, 9 Mei 2024. Lalu perbaikan pada hari Ahad pekan pekan, 12 Mei 2024 dilakukan pada KM 05 plus 800 sampai KM 06 plus 000 di lajur 2 sepanjang 200 meter.

Perbaikan selanjutnya dilakukan di arah Jakarta pada KM 14 plus 800 sampai KM 14 plus 580 di lajur 2 sepanjang 200 meter pada Rabu, 8 Mei 2024. Sementara perbaikan di KM 15 plus 000 sampai KM 14 plus 800 di lajur 2 sepanjang 200 meter, dilaksanakan Selasa, 7 Mei 2024.

Lalu ada perbaikan pada Senin besok, 6 Mei 2024 untuk KM 15 plus 200 sampai KM 15 plus 000 di lajur 2 sepanjang 200 meter, KM 15 plus 642 sampai KM 15 plus 400 di lajur 2 sepanjang 242 meter, dilaksanakan Kamis, 9 Mei 2024.

Kemudian perbaikan pada KM 17plus 400 sampai KM 17 plus 150 di lajur 2 sepanjang 250 meter, pada Jumat, 10 Mei 2024. Lalu perbaikan pada KM 19 plus 950 sampai KM 19 plus 800 di lajur 2 sepanjang 150 meter, dilaksanakan Sabtu, 11 Mei 2024. Terakhir, perbaikan pada KM 20 plus 150 sampai KM 19 plus 950 di lajur 2 sepanjang 200 meter, dilaksanakan Sabtu, 11 Mei 2024.

"Jasa Marga dan PT Jasa Marga Tollroad Mainenance (JMTM) memohon maaf atas ketidaknyamanan yang timbul akibat pekerjaan tersebut. Diimbau kepada pengguna jalan agar mengatur waktu perjalanan, mengecek kondisi lalu lintas sebelum melakukan perjalanan dan mengikuti arahan petugas," keterangan tertulis PT Jasa Marga pada Sabtu, 4 April 2024.

