Indonesia-Tunisia Gelar Intersesi ke-6, Bahas Peningkatan Perdagangan Bilateral

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia menggelar pertemuan Intersesi ke-6 dengan Tunisia, yaitu Perundingan Indonesia-Tunisia Preferential Trade Agreement (IT-PTA) di Tangerang, Banten pada 17-19 April 2024. Delegasi Indonesia diwakili oleh Direktur Perundingan Bilateral, Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Johni Martha. Sedangkan Delegasi Tunisia diwakili Director General of Economic and Commercial Cooperation at the Ministry of Trade and Export Development of the Republic of Tunisia, Lazhar Bannour.

“Kedua pihak memiliki semangat yang sama untuk segera menyelesaikan perundingan IT-PTA pada pertengahan tahun ini. Oleh karena itu, dalam proses perundingan kedua pihak selalu berupaya untuk bersikap pragmatis dan fleksibel guna mendorong tercapainya kesepakatan,” kata Jhoni melalui keterangan tertulisnya pada Sabtu, 20 April 2024.

Menurutnya pelaksanaan Pertemuan Intersesi ke-6 ini menunjukkan keseriusan kedua negara untuk segera menuntaskan perundingan IT-PTA. Keduanya diklaim berhasil menuntaskan seluruh pembahasan teks utama IT-PTA, termasuk soal artikel mengenai imbal dagang dan transposisi. Mereka menyepakati imbal dagang (counter trade) sebagai alternatif mekanisme pembayaran, yang diharapkan dapat mendorong peningkatan perdagangan bilateral kedua negara.

Mereka juga telah menyepakati sebanyak 27 dari 31 pasal mengenai Ketentuan Asal Barang (Rules of Origin). Soal pembahasan akses pasar barang, kedua negara itu sepakat untuk mempertimbangkan kepentingan ekonomi kedua belah pihak sebagai upaya untuk meningkatkan manfaat ekonomi dan kinerja perdagangan bilateral.

“Penandatanganan IT-PTA yang ditargetkan pada 2024 ini akan menjadi tonggak sejarah baru sebagai persetujuan perdagangan preferensi pertama di Kawasan Afrika bagian Utara. Hal ini sekaligus menjadikan Tunisia sebagai pintu masuk dan hubungan perdagangan di Kawasan Afrika bagian Utara dan Timur Tengah,” ucap Johni.

Selain Kementerian Perdagangan, delegasi Indonesia juga didampingi oleh perwakilan dari sejumlah kementerian dan lembaga terkait, seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tunis.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Perundingan IT-PTA diluncurkan pada 25 Juni 2018 lalu dan telah dilaksanakan sebanyak delapan kali. Pertemuan tersebut terdiri atas tiga putaran perundingan dan lima pertemuan intersesi.

Di tengah ketidakpastian geopolitik dunia, nilai perdagangan Indonesia dan Tunisia terus mengalami pertumbuhan positif dalam waktu lima tahun terakhir (2018-2023) kendati ekspor Indonesia ke Tunisia sempat turun tipis, dan impor naik tajam pada 2023. Pada 2023, total perdagangan kedua negara mencapai USD 217,6 juta, naik 1,09 persen dibanding tahun sebelumnya yang tercatat USD 215,3 juta.

Pada 2023 tersebut, ekspor Indonesia ke Tunisia tercatat sebesar USD 112,3 juta, turun 33,7 turun dibandingkan 2022 yang USD 169,6 juta. Komoditas ekspor utama Indonesia ke Tunisia yaitu minyak sawit, kopra, kendaraan bermotor, benang filamen sintetis, serta barang berbahan kulit samak atau dari kulit komposisi.

Sedangkan impor Indonesia dari Tunisia pada 2023 tercatat sebesar USD 105,3 juta atau meningkat 130,5 persen dibandingkan 2022 yang tercatat sebesar USD 45,7 juta. Komoditas impor utama Indonesia dari Tunisia yaitu krustasea, kurma, aluminium, peralatan listrik, dan jas pria.

Pilihan Editor: Sri Mulyani Bicara Transisi Energi: Butuh Investasi Sangat Besar