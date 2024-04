Arus Mudik Lebaran Semakin Padat, Jasamarga Perpanjang One Way Sampai Bawen

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - PT Jasamarga Transjawa Tol memperpanjang one way lokal dari KM 421 Ruas Jalan Tol Semarang Seksi A,B,C sampai KM 442 Gerbang Tol Bawen Ruas Jalan Tol Semarang-Solo pada Sabtu 6 April 2024, sejak pukul 15.45 WIB. Rekayasa lalu lintas ini dilanjutkan dengan perpanjangan one way penuh dari KM 414 Gerbang Tol Kalikangkung Ruas Jalan Tol Batang-Semarang sampai KM 442 Gerbang Tol Bawen Ruas Jalan Tol Semarang-Solo mulai pukul 16.08 WIB.

Perpanjangan one way dilakukan atas diskresi dari pihak kepolisian untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas arus mudik Lebaran yang menuju ke timur Jawa.

“Hingga saat ini volume lalu lintas yang menuju arah timur atau Jalan Tol Trans Jawa terpantau mulai meningkat dan one way diberlakukan menerus dari KM 70 Gerbang Tol Cikampek Utama Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek hingga KM 442 Gerbang Tol Bawen Ruas Jalan Tol Semarang-Solo,” kata Vice President Corporate Secretary and Legal PT Jasamarga Transjawa Tol Ria Marlinda Paallo melalui keterangan tertulis, Sabtu, 6 April 2024.

Ria mengatakan, pemberlakuan one way tersebut mengacu pada pantauan visual CCTV dan laporan petugas Kepolisian di lapangan. Serta Surat Keputusan Bersama (SKB) Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Kakorlantas Polri dan Direktur Jenderal Bina Marga Tanggal 5 Maret 2024 tentang Pengaturan Lalu Lintas Jalan Serta Penyeberangan Selama Masa Arus Mudik dan Arus Balik Angkutan Lebaran Tahun 2024/1445H.

PT Jasamarga Transjawa Tol mengimbau pengguna jalan untuk mengantisipasi perjalanan, memastikan kendaraan dalam keadaan prima, memastikan kecukupan saldo uang elektronik, mengisi bahan bakar sebelum memulai perjalanan, serta membawa bekal untuk menghindari kepadatan di rest area.

“Selalu berhati-hati dalam berkendara, patuhi rambu-rambu dan ikuti arahan petugas di lapangan,” kata Ria

Lebih lanjut, Ria menyampaikan, informasi lalu lintas terkini dan permintaan pelayanan lalu lintas jalan tol dapat diakses melalui one call center 24 jam Jasa Marga Group di nomor 14080, Twitter @PTJASAMARGA, serta aplikasi Travoy 4.2.

