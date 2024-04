Begini Buka-tutup Contraflow Jalan Tol Jakarta-Cikampek Hari Ini

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - PT Jasamarga Transjawa Tol menutup contraflow KM 36 sampai KM 47 arah Cikampek Jalan Tol Jakarta-Cikampek. Penutupan ini dilakukan sejak pukul 12.19 atas diskresi kepolisian. Sebelumnya, contraflow sempat dibuka pukul 00.19 dan dilanjutkan buka tutup secara situasional pintu contraflow KM 36 arah Cikampek pada pukul 04.30.

“Namun, contraflow dari KM 47 sampai KM 70 arah Cikampek yang sudah diberlakukan sejak Jumat 5 April 2024 pukul 18.52 masih diberlakukan hingga saat ini,” kata VP Corporate Secretary and Legal PT Jasamarga Transjawa Tol Ria Marlinda Paallo melalui keterangan tertulis, Sabtu, 6 April 2024.

Contraflow dari KM 47 sampai KM 70 arah Cikampek itu dilanjutkan dengan pemberlakukan one way dari KM 72 Cikampek sampai KM 414 Gerbang Tol Kalikangkung Jalan Tol Batang-Semarang pada Jumat, 5 April 2024 pukul 21.50 WIB. One way kemudian diperpanjang darii KM 70 Gerbang Tol Cikampek Utama sampai GT Kalikangkung sejak pukul 23.20 WIB.

“Terpantau volume lalu lintas kendaraan arah Cikampek pada ruas Jalan Tol Jakarta–Cikampek mulai meningkat,” kata Ria.

Pihaknya pun mengimbau seluruh pengguna jalan tol mengantisipasi perjalanan, memastikan kendaraan dalam keadaan prima, memastikan kecukupan saldo uang elektronik, mengisi bahan bakar sebelum memulai perjalanan, serta membawa bekal untuk menghindari kepadatan di rest area.

“Selalu berhati-hati dalam berkendara, patuhi rambu-rambu dan ikuti arahan petugas di lapangan,” tutur Ria.

Ria juga mengatakan pengguna jalan tol dapat memperbarui informasi perjalanan melalui aplikasi Travoy 4.2. Selain itu, dapat menghubungi one call center 24 jam Jasa Marga di nomor 14080 untuk mendapatkan informasi lalu lintas terkini.

