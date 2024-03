Pertamina Terjunkan 326 Kapal, Kawal Distribusi Energi selama Ramadan dan Idul Fitri

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - PT Pertamina International Shipping (PIS) membentuk satuan tugas (satgas) menjaga kelancaran distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan LPG sepanjang masa Ramadan hingga Idul Fitri. Dalam operasi itu, PIS turut menerjunkan 326 armada kapal.

"PIS berkomitmen menjaga keamanan pasokan BBM dengan operasional yang berkelanjutan, seluruh perwira siap siaga melaksanakan tugas sepanjang Ramadan hingga Idul Fitri," Corporate Secretary PIS Muh. Aryomekka Firdaus dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 27 Maret 2024.

Firdaus menjelaskan PIS menyiapkan 318 kapal ditambah 8 kapal cadangan. Sebanyak 283 dari 318 armada dikerahkan untuk memastikan kelancaran distribusi energi domestik sedangkan 35 armada lainnya merupakan tanker untuk mengangkut pasokan dari luar negeri.

Secara rinci, Firdaus menyampaikan, armada tanker domestik yang tercatat terdiri dari 179 armada tanker untuk mengangkut produk BBM, 39 tanker untuk LPG, 26 tanker untuk crude atau minyak mentah, dan sisanya untuk kebutuhan pengangkutan avtur, naphta, asphalt, petrokimia, serta produk lainnya.

"Armada tanker PIS disiagakan dengan komitmen on demand, on spec, on time yakni sesuai dengan distribusi kebutuhan BBM dan LPG," ujarnya.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Distribusi BBM dan LPG, jelas Firdaus, akan dipastikan sesuai dengan spesifikasi teknis yang dibutuhkan serta dioperasikan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan agar berjalan tepat waktu.

"PIS juga memastikan tetap mengutamakan keamanan dan keselamatan para perwira yang bertugas sebagai satgas," tuturnya.

Pilihan Editor: Mantan Pengelola Pom Bensin Ini Blak-blakan Cerita soal Tuyul SPBU, Benarkah Bisa Untung Besar?