Terkini Bisnis: Kenaikan Harga Pangan dan Gaji yang Tak Seimbang Picu Kemiskinan, Segini Harta Menteri Bahlil Lahadalia yang Diduga Terlibat Jual Beli Izin Tambang

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terkini hingga Selasa sore, 5 Maret 2024, dimulai dari kenaikan harga pangan saat ini tak seimbang dengan kenaikan gaji yang tak seberapa. Ekonom sebut hal ini bisa menambah angka kemiskinan baru.

Berikutnya ada Prabowo yang cerita pernah punya utang di Bank Mandiri namun telah dibayar lunas. Menurutnya sebagai debitur dirinya tidak terlalu buruk.

Selanjutnya ada berita tentang Deputi Otorita IKN yang menyebut deforestasi yang disorot NASA di IKN sudah terjadi sejak beberapa dekade lalu.

Lalu ada berita tentang Faisal Basri yang mengomentari rencana Prabowo memisahkan Ditjen Pajak dari Kemenkeu. Menurut Faisal, Presiden makin gampang cawe-cawe ke Ditjen Pajak.

Terakhir, ada berita tentang harta Bahlil Lahadalia, yang diduga mempraktikkan jual beli izin tambang sebagai Menteri Investasi.

1. Kenaikan Harga Pangan dan Gaji Tak Seimbang, Ekonom Sebut Bisa Tambah Angka Kemiskinan

Ekonom Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Aviliani mengatakan pemerintah mesti membuat kebijakan yang bisa mengendalikan harga pangan. Sebab, kenaikan harga bahan pokok seperti sekarang ini selalu terjadi, apalagi menjelang Ramadan dan lebaran.

Namun masalahnya, kenaikan harga kebutuhan bahan pokok tidak berbanding lurus dengan kenaikan pendapatan masyarakat.

"Kenaikan pendapatan selalu jauh lebih rendah," kata Aviliani dalam diskusi publik "Kenaikan Harga Pangan Menjelang Ramadan" yang digelar virtual, Selasa, 5 Maret 2024.

