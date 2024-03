Jokowi Hadiri Groundbreaking BRI International Microfinance Center di IKN

Iklan

INFO BISNIS – Presiden Joko Widodo menghadiri acara "Groundbreaking Pembangunan Gedung BRI" di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Kamis, 29 Februari 2024. Keberadaan BRI International Microfinance Center sebagai upaya PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk memperkokoh posisinya sebagai lembaga microfinance terbesar di dunia.

Menurut Jokowi, groundbreaking dilakukan sebagai bukti komitmen dan kesiapan Indonesia untuk membangun IKN menjadi ibu kota yang berkelas dunia. Groundbreaking ini juga menandakan bahwa otoritas moneter, perbankan dan sistem pembayaran telah ada dan siap mendukung pengembangan IKN, juga mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di IKN.

Partisipasi BRI pada kegiatan ini merupakan salah satu bentuk nyata dari komitmen BRI untuk turut serta dalam pembangunan nasional, memperkuat infrastruktur ekonomi, dan mengukuhkan posisi BRI sebagai lembaga keuangan yang berperan aktif baik dalam meng-create economic value maupun social value dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia

BRI International Microfinance Center yang dibangun di atas tanah seluas 13 ribu meter persegi nantinya akan terdiri dari BRI Office Nusantara, BRI Microfinance Gallery dan BRI Community Hub.

BRI Office Nusantara dengan delapan lantai terdapat lobby, priority lounge, office area, dan multifunction hall. Sedangkan BRI Microfinance Gallery difungsikan sebagai galeri untuk UMKM.

Baca Juga: Bamsoet Rampungkan Pembangunan Museum Otomotif Indonesia

Selanjutnya, BRI Community Hub akan berfungsi sebagai ampitheater yang dapat digunakan untuk event gathering dan outdoor exibhition. Setiap bangunannya dilengkapi dengan rooftop.

Direktur Utama BRI Sunarso mengatakan, pembangunan BRI International Microfinance Center Ibu Kota Nusantara ini merupakan wujud dedikasi BRI khususnya dalam mendukung sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia.

Hingga akhir Desember 2023 kredit UMKM BRI tercatat sebesar Rp 1.069 triliun setara 84,4 persen dari total Kredit BRI sebesar Rp. 1.266 Triliun pada tahun 2023.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Adapun, melalui Pembentukan Holding Ultra Mikro, BRI, Pegadaian dan PNM telah menyalurkan kredit kepada total 44,2 juta nasabah UMKM yang terdiri atas 22 juta nasabah UMKM BRI, 15,1 juta nasabah PNM, dan 7,1 juta nasabah Pegadaian.

Perseroan juga terus melakukan pemberdayaan UMKM melalui program Desa BRIlian (pemberdayaan desa), LinkUMKM (platform online scoring dan pemberdayaan UMKM), BRIlianpreneur UMKM Eksport (expo UMKM skala global), PARI (integrated commodity platform), dan program lainnya.

Saat ini BRI telah memiliki BRI Research Institute (BRIRins), lembaga yang secara konsisten melakukan riset terhadap segala aspek yang berkaitan dengan pemberdayaan UKMM. Hasil riset tersebut digunakan untuk masukan dalam penyusunan berbagai kebijakan pemberdayaan UMKM.

Sunarso berharap agar pembangunan Gedung BRI di IKN menjadi langkah yang memberi manfaat luas bagi seluruh masyarakat Indonesia, sejalan dengan visi BRI sebagai 'The Most Valuable Banking Group In Southeast Asia & Champion Of Financial Inclusion'. “Juga mendukung cita-cita besar bangsa Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045,” Sunarso memungkas.

Sekilas informasi, groundbreaking turut dihadiri oleh jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju diantaranya Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri ATR Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Investasi / Kepala BKPM Bahlil Lahaladia dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Selain itu turut hadir Panglima TNI Agus Subiyanto, Ketua Otorita IKN Bambang Susantono, hingga Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar.

Seperti diketahui, sebelumnya di IKN juga telah dilakukan 4 groundbreaking dan dimulai pembangunan sejumlah infrastruktur lain, mulai dari istana presiden, kantor kementerian, fasilitas kesehatan, sarana pendidikan, pusat perbelanjaan, fasilitas olahraga, hunian, hingga perhotelan. (*)