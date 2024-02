Terkini Bisnis: Rincian KPU dan Bawaslu Terima Anggaran Rp16,2 Triliun, Dampak Ekonomi Pemilu 1 Putaran

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Jumat sore, 23 Februari 2024 dimulai dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan telah menyalurkan anggaran Pemilu 2024 melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Kemudian informasi mengenai cara cek Vans KW atau asli yang bisa dilakukan agar Anda tidak tertipu dengan barang yang dibeli.

Baca Juga: Bamsoet Dorong Pentingnya Aturan Perlindungan Hukum Investasi NFT

Selain itu berita tentang ekonom senior dari Institute for development of Economic and Finance (Indef) Aviliani membeberkan dampak Pemilu 2024 terhadap perekonomian Indonesia. Berikut adalah ringkasan dari ketiga berita tersebut:

1. KPU dan Bawaslu Terima Anggaran Rp16,2 Triliun untuk Pemilu 2024, Dipakai Apa Saja?

Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan telah menyalurkan anggaran Pemilu 2024 melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Tercatat, total anggaran yang telah digelontorkan Kementerian Keuangan untuk pemilu di tahun 2024 mencapai nilai Rp16,5 triliun.

Baca Juga: Massa dan Polisi Ricuh di Tengah Demo Pemilu Curang di Depan Kantor KPU

Secara rinci, dari total Rp 16,5 triliun nilai anggaran yang dikucurkan Kementerian Keuangan, sebesar Rp 16,2 triliun dikhususkan untuk KPU dan Bawaslu. Sementara itu, sebesar Rp 300 miliar digelontorkan untuk 14 kementerian dan lembaga lain.

Sri Mulyani merinci anggaran sebesar Rp 16,5 triliun yang telah dikucurkan itu baru mencapai sekitar 43,2 persen dari pagu yang disiapkan. Adapun untuk tahun 2024 pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 38,3 triliun untuk penyelenggaraan pemilu.

Baca berita selengkapnya di sini.