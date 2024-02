Dukung Klingking Fun, Sandiaga Sebut Banyak Promo Diskon Belanja dan Wisata saat Pemilu 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno, mendukung program “Klingking Fun” yang berkolaborasi dengan para pelaku usaha saat momentum hari pencoblosan Pemilu 2024, pada Rabu, 14 Februari 2024.

Adapun program ini yang diinisiasi oleh Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia), Hippindo (Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia), APPBI (Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia) dan KPU (Komisi Pemilihan Umum) sebagai upaya untuk meningkatkan minat masyarakat berpartisipasi dalam Pemilu 2024.

“Mereka bisa datang ke tempat wisata, tempat belanja untuk mendapatkan diskon dan promo dengan menunjukkan jari kelingking yang telah terendam tinta ungu,” ujar Sandi ketika ditemui usai acara The Weekly Brief with Sandiuno di kantornya, Jakarta, Senin, 12 Februari 2024.

Menurut dia, banyak tempat wisata yang dimanfaatkan sebagai Tempat Pemungutan Suara (TPS). Hal ini mendorong masyarakat bisa fleksibel menggunakan hak pilihnya dalam pesta demokrasi. “Ada beberapa rekan saya yang sudah mengurus dan bisa menggunakan hak pilihnya di TPS di tempat wisata, seperti di Bali, Yogyakarta, dan tempat lainnya,” tuturnya.

Sandi menegaskan pihaknya akan terus mengupayakan kegiatan ekonomi kreatif, dengan memanfaatkan momentum hari besar, salah satunya hari pencoblosan Pemilu 2024. “Tingkat partisipasi kita harapkan bisa optimal, tapi tentunya pariwisata dan kegiatan ekonomi kreatif harus kita upayakan maksimal,” kata dia. “Mudah-mudahan (program) ini bisa mengangkat konsumsi (masyarakat). Karena ekonomi kita di-drive oleh konsumsi.”

Sebelumnya program ini juga pernah dilaksanakan pada masa Pemilu 2019, di mana saat itu menghadirkan diskon belanja bagi masyarakat yang telah menggunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara. Kali ini, dalam Klingking Fun 2024, diskon tersebut juga berlaku di hotel, restoran, dan di tempat-tempat rekreasi.

