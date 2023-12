Top 10 Orang Terkaya di Dunia di Akhir Tahun 2023, Elon Musk Pertama

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Melalui pemeringkatan Real Time Billionaires, majalah Bisnis asal Amerika Serikat, Forbes, selalu memperbarui daftar orang terkaya di dunia. Melansir dari situs resmi Forbes, miliarder yang berada di urutan teratas sebagai orang paling tajir di dunia ini mengalami kenaikan saham dan nilai kekayaan pada Desember 2023.

Pada 10 peringkat teratas, per Desember ini Forbes mencatat lonjakan kekayaan para miliarder adalah sekitar 9 persen dari kekayaan mereka di bulan sebelumnya. Selain itu, kenaikan saham juga mulai terjadi di sejumlah perusahaan besar, mulai dari Tesla hingga Alphabet.

Lantas, siapa saja daftar orang terkaya di dunia pada Desember 2023? Simak rangkuman informasi selengkapnya berikut ini.

1. Elon Musk

Daftar orang terkaya di dunia yang pertama adalah Elon Musk. Melansir Forbes, per 1 Desember 2023, nilai kekayaan Elon Musk nasi sebesar US$ 28 miliar. Hal ini terjadi akibat kenaikan harga saham Tesla yang hampir menyentuh angka 17 persen selama November lalu. selain itu, CEO pembuat mobil listrik ini juga memiliki saham di perusahaan roket swasta, SpaceX dan perusahaan media sosial X, yang dulu bernama Twitter. Pada 5 Desember 2023, harta kekayaan Elon Musk adalah US$ 242,1 miliar atau sekitar Rp 3.751 triliun.

2. Bernard Arnault

Bos barang mewah asal Prancis, Bernard Arnault menjadi salah satu pengusaha yang meraih banyak keuntungan pada 2023 ini. Dia saat ini memiliki harta kekayaan mencapai US$ 187,8 miliar, naik dari bulan sebelumnya yang hanya mendapat US$ 178 miliar. Bernard Arnault adalah CEO dan Ketua Moet Hennessy Louis Vuitton (LVMH), perusahaan konglomerasi barang mewah terbesar di dunia yang mencakup sekitar 70 merek fashion dan kosmetik terkenal. Beberapa di antaranya adalah Louis Vuitton, Christian Dior, Moet & Chandon, Sephora, dan Tiffany & Co.

3. Jeff Bezos

Jeff Bezos adalah pengusaha yang pernah menjabat sebagai CEO dari Amazon, perusahaan e-commerce terbesar di dunia. Namun, dia memutuskan untuk meninggalkan posisinya pada 2021 dengan tetap menjabat sebagai Chairman Amazon. Harta kekayaannya saat ini adalah sebesar US$ 167,2 miliar.

4. Larry Ellison

Taipan dari perusahaan perangkat lunak Oracle, Larry Ellison, menjadi salah satu pengusaha yang meraih banyak keuntungan di tahun ini. Hal tersebut terjadi karena saham Oracle mengalami kenaikan hingga 10 persen pada November lalu. Selain itu, Larry yang kini menjabat sebagai Chief Technology Officer (CTO) di Oracle juga pernah merambah ke dunia investasi dengan memiliki saham besar di Tesla dan menjabat sebagai dewan direksinya pada 2018-2020. Adapun jumlah hartanya saat ini tercatat senilai US$ 118,5 miliar.

5. Warren Buffett

Dikenal sebagai ‘Oracle of Omaha’, Warren Buffett adalah salah satu investor paling sukses sepanjang masa. Dia menjalankan bisnis konglomerasi investasi di perusahaan Berkshire Hathaway yang memiliki banyak cabang perusahaan. Mulai dari penyedia asuransi Geico, jaringan restoran Dairy Queen, hingga produsen baterai Duracell. Total kekayaannya adalah US$ 118,5 miliar.

6. Bill Gates

Daftar orang terkaya di dunia Desember 2023 selanjutnya adalah Bill Gates. Dia adalah pendiri dan mantan CEO Microsoft yang selama 25 tahun ini menjadi salah satu langganan dalam daftar orang terkaya di dunia. Selain mendapat penghasilan dari perusahaan buatannya, Bill Gates juga memiliki banyak investasi di beberapa perusahaan lain. Harta kekayaannya per 5 Desember 2023 adalah sebanyak US$ 116,9 miliar.

7. Mark Zuckerberg

Mark Zuckerberg berhasil masuk ke dalam posisi tujuh besar daftar orang terkaya di dunia Desember 2023. Pengusaha asal Amerika Serikat ini memulai bisnisnya ketika masih berusia 19 tahun dengan membuat sebuah platform media sosial Facebook pada 2004 silam. Setelah itu, bisnisnya pun semakin berkembang dan kini telah memiliki beberapa platform baru dalam naungan perusahaan Meta, seperti Instagram, WhatsApp, dan Threads. Total kekayaan bersihnya adalah US$ 113,4 miliar.

8. Steve Ballmer

Steve Ballmer adalah teman Bill Gates saat berkuliah di Universitas Harvard. Dia juga pernah menjadi CEO Microsoft pada periode 2000-2014. Selain itu, dia juga berinvestasi dalam berbagai bidang, termasuk klub basket NBA, Los Angeles Clippers. Saat ini kekayaan Steve Ballmer mencapai US$ 110,5 miliar, imbas kenaikan harga saham Microsoft sebesar 9 persen.

9. Larry Page

Larry Page adalah salah satu pendiri Google pada 1998 silam. Dia pernah menjabat sebagai CEO Google pada 2011-2015. Saat ini, Larry Page menjabat sebagai anggota dewan direksi Alphabet, perusahaan induk Google. Adapun total kekayaannya di akhir tahun ini mencapai US$ 109,2 miliar.

10. Sergey Brin

Daftar orang terkaya di dunia pada Desember 2023 selanjutnya adalah Sergey Brin. Dia adalah teman Larry Page yang ikut mendirikan perusahaan mesin pencari populer, Google. Pada Desember 2019, Sergey Brin mengundurkan diri sebagai Presiden Alphabet, perusahaan induk Google. Meski begitu, dia masih menjadi pemegang saham pengendali dan anggota dewan direksi. Harta kekayaannya per 5 Desember 2023 senilai US$ 104,9 miliar.

RADEN PUTRI