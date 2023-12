Makin Pedas, Harga Cabai Rawit Merah Kini Tembus Rp 144 Ribuan per Kilogram

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Laman Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional dari Bank Indonesia mencatat harga cabai yang kian melonjak. Per hari ini, Selasa, 5 Desember 2023, harga cabai rawit merah tertinggi ada di Maluku yaitu Rp 143.750 per kilogram. Disusul Kalimantan Tengah yaitu Rp 123.750 per kilogram dan Sulawesi Utara Rp 124.400. Sementara DKI Jakarta yaitu Rp 116.500 per kilogram.

Sementara harga rata-rata cabai rawit merah secara nasional per 5 Desember saat ini sebesar Rp 94.300 per kilogram. Angka ini naik 4,08 persen atau sebesar Rp 3.700 dibandingkan sehari sebelumnya.

Harga jenis cabai lainnya pun masih merangkak naik. Kenaikan paling tinggi terjadi pada cabai merah besar. Harga rata-rata cabai merah keriting secara nasional naik 12,19 persen atau Rp 8.150 menjadi Rp 75.000 per kilogram. Kemudian harga cabai merah keriting naik 9,52 persen menjadi Rp 75.350 per kilogram. Sedangkan harga cabai rawit hijau tercatat tetap di angka Rp 67.100 per kilogram.

Situs Panel Harga Pangan dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) juga menunjukkan kenaikan harga cabai yang semakin tinggi. Tercatat per 5 Desember 2023 harga rata-rata nasional cabai rawit merah naik 3,69 persen menjadi Rp 88.070 per kilogram. Sedangkan harga cabai merah keriting menjadi Rp 68.970 per kilogram.

Menurut Panel Harga Pangan Bapanas, kenaikan harga cabai merah keriting tertinggi terjadi di Jawa Barat yakni menembus Rp 100.000 per kilogram. Sedangkan kenaikan harga cabai rawit merah tertinggi juga terjadi di Jawa Barat yaitu menjadi Rp 120.000 per kilogram.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas memantau harga bahan pokok di Pasar Johar Baru, Jakarta Selatan pada Senin, 4 Desember 2023. Ia mengatakan harga bahan pokok rata-rata stabil, kecuali cabai rawit merah.

Pada saat kunjungan tersebut, pedagang mengeluhkan harga cabai rawit merah yang semakin naik. Harga komoditas tersebut kini menembus Rp 120.000 per kilogram. Angka ini jauh dari harga acuan pembelian (HAP) cabai rawit merah yang ditetapkan pemerintah, yaitu Rp 40.000-Rp 57.000 per kilogram.

Ia pun mengakui harga cabai saat ini masih melambung. Penyebabnya, kata dia, para pedagang kini hanya menyimpan stok sedikit sehingga ongkos angkutnya mahal. Karena itu, pemerintah bakal mensubsidi biaya angkut agar dapat menekan harga cabai.

Lebih lanjut, ia mengatakan Kementerian Perdagangan akan terus mencari jalan untuk mengatasi kenaikan harga cabai. Karena, ujar Zulhas, kenaikan harga cabai akan berpengaruh terhadap inflasi.

YOHANES MAHARSO | RIANI SANUSI PUTRI

