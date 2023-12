Otorita IKN Gandeng Pertamina NRE Kembangkan Solusi Berbasis Alam dan Ekosistem

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Otorita Ibu Kota Nusantara (Otorita IKN) dan PT Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE) menandatangani perjanjian studi bersama mengenai solusi berbasis alam dan ekosistem. Kerja sama itu diumumkan dalam Konferensi Para Pihak (COP) Ke-28 Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim pada Jumat, 1 Desember 2023.

Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN, Myrna Asnawati Safitri menyebut, kerja sama antara Pertamina NRE dan Otorita IKN melibatkan tiga aspek utama, yaitu iklim, komunitas, dan keanekaragaman hayati.

Baca Juga: Pertamina Patra Niaga Siap Pasok Avtur di Bandara Dhoho Kediri

"Dalam konteks iklim, proyek karbon termasuk pertanian dan agroforestri, upaya mitigasi dan pengendalian kebakaran hutan, pelestarian hutan karbon biru, restorasi, serta konservasi hutan turut menjadi fokus," kata Myrna dalam keterangan tertulis yang dikutip pada Jumat, 1 Desember 2023.

Pada aspek komunitas, kolaborasi melibatkan partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan secara berkelanjutan, serta mendorong perkembangan sosial dan ekonomi di desa sekitar. Langkah ini sejalan dengan komitmen Pertamina NRE dan Otorita IKN dalam mendukung inklusivitas dan pembangunan berkelanjutan. Sementara pada aspek keanekaragaman hayati, fokusnya mencakup upaya konservasi dan peningkatan keberagaman hayati.

Myrna juga menyebut, Otorita IKN menyambut secara positif kolaborasi dengan Pertamina NRE dalam upaya menurunkan emisi di sektor Forestry and Other Land Use (FOLU).

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

"Otorita IKN menyambut hangat kolaborasi dengan Pertamina NRE dalam upaya penurunan emisi di sektor Forestry and Other Land Use (FOLU), terutama melalui Nusantara Forest Carbon Project untuk mewujudkan Nusantara sebagai Net Zero City. Konsep ini pada dasarnya mempertahankan hutan yang masih ada dan mereforestasi hutan yg sudah rusak yang lokasinya berada di wilayah IKN,” ujar Myrna.

Dalam kesempatan yang sama, CEO Pertamina NRE Dannif Danusaputro menyebut, kerja sama antara Pertamina NRE dan Otorita IKN sangat positif, khususnya dalam konteks dampak yang akan timbul terhadap iklim, masyarakat lokal, dan keanekaragaman hayati di IKN.

"Saya yakin Pertamina NRE dengan kompetensi yang dimiliki dapat berperan strategis dan mendukung IKN menjadi kota modern dan hijau yang selaras dengan pembangunan berkelanjutan,” ucap Dannif.

Pilihan Editor: Uji Coba Pendaratan Bandara Dhoho Kediri Dilakukan Akhir Desember 2023