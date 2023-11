Sandiaga Dorong Budaya Indonesia Go International: Lagu Dangdut Banyak Disetel di Korea Selatan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno mengklaim, bahwa tidak hanya masyarakat Indonesia yang menggemari budaya Korea Selatan atau K-Pop, tapi masyarakat Korea Selatan juga mulai menggemari budaya Indonesia atau I-Pop.

"Memang Indonesia sangat mencintai musik-musik Korea Kpop. Tapi saya pernah melihat cuplikan pertandingan bola voli di Korea Selatan banyak yang mulai menyetel lagu dangdut," ucapnya.

Maka potensi kerja sama antara Korea-wave dengan Indonesia-wave, menurut dia, harus dioptimalkan.

Hal ini disampaikan Sandiaga dalam acara Korea-Indonesia Economic Cooperation Forum in Commemoration of the 50Th Anniversary of Diplomatic Relations di Hotel Mulia Senayan, Jakarta pada Kamis, 30 November 2023.

Karena itu, Sandiga mendorong adanya peningkatan pertukaran budaya antara Indonesia dan Korea Selatan. Menurutnya, pertukaran budaya antara Indonesia dan Korea Selatan sangat penting dilakukan.

Baca Juga: Sandiaga Prediksi Dampak Ekonomi Konser Coldplay di RI Capai Rp 1 Triliun

Ia memberikan contoh tokoh yang sudah mulai mendukung adanya pertukaran budaya yaitu Raffi Ahmad. "Era digital membuka pintu, peluang baru bagi tokoh-tokoh baru seperti Raffi Ahmad. Saya bayangkan Rans itu seperti SM Entertainment dia akan jadi billioner," ujarnya.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Ke depan, Sandiaga berharap Raffi Ahmad bisa makin moncer di panggung internasional. "Levelnya terus meningkat karena beliau memiliki keunggulan sebagai seorang talenta yang mengerti apa yang dibutuhkan pasar secara digital," katanya.

Selain pertukaran budaya, pihaknya juga akan mendorong adanya insentif. Kerja sama bilateral dengan Korea Selatan khususnya di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif juga akan terus dikembangkan.

"Kami yakin program pertukaran budaya dan insentif ke depan ini sangat diperlukan. Kolaborasi ini memiliki potensi besar dan saya memimpikan komitmen bersama kita akan membawa Indonesia menjadi Indonesia emas di 2045 tentunya juga melalui kerjasama dengan Korea Selatan," ucap Sandiaga.

Pilihan Editor: Harga Tiket Pesawat Menjelang Natal dan Tahun Baru Masih Mahal, Ini Kata Sandiaga