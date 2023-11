Rupiah Ditutup Menguat ke Level Rp 15.395 per Dolar AS, Dipengaruhi Pernyataan Gubernur The Fed

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Nilai tukar rupiah ditutup menguat 40 poin ke level Rp 15.395 per dolar Amerika Serikat (dolar AS) pada perdagangan Rabu sore. Sebelumnya, rupiah sempat menguat 70 poin ke level Rp 15.435 per dolar AS.

“Sedangkan untuk perdagangan besok, mata uang rupiah diprediksi fluktuatif tapi ditutup menguat di kisaran Rp 15.370 hingga Rp 15.440 per dolar AS,” ujar Direktur PT Laba Forexindo Berjangka, Ibrahim Assuaibi, dalam keterangan tertulis, Rabu, 29 November 2023.

Dalam laporannya, Ibrahim mengatakan bahwa indeks dolar AS melemah pada perdagangan hari ini.

Dia juga menyoroti para pejabat bank sentral AS alias The Fed yang mengatakan dalam komentar terpisah semalam bahwa The Fed perlu lebih berhati-hati dalam mempertahankan suku bunga lebih tinggi untuk waktu yang lebih lama. “Dan bahwa pelonggaran inflasi dapat mendorong bank tersebut untuk melakukan pelonggaran kebijakan lebih awal dari yang diperkirakan,” tuturnya.

Gubernur The Fed dan tokoh garis keras, Christopher Waller, mengatakan bahwa suku bunga tinggi telah cukup menekan inflasi tahun ini, dan penurunan tekanan harga lebih lanjut kemungkinan akan menyebabkan bank mulai menurunkan suku bunga.

