Ekonom soal Investasi di Tahun Politik: Kalau Tidak Selaras dengan Pemerintahan Baru akan Sia-sia

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Ekonomi Digital dan Ekonom Center of Economi and Law Studies (Celios), Nailul Huda, mengatakan investasi di tahun politik 2024 akan cenderung wait and see agar kepentingan investasi selaras dengan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah baru.

“Jika tidak selaras maka akan menimbulkan biaya investasi yang sia-sia dan mahal,” ujar Nailul ketika dihubungi oleh Tempo, Jumat, 24 November 2023.

Maksudnya, investasi dapat menjadi sia-sia apabila seseorang memilih untuk berinvestasi pada suatu sektor yang tidak mendapatkan perhatian atau dukungan yang cukup dari pemerintah baru.

“Contohnya, investasi pada sektor ekonomi hijau yang akan sia-sia jika yang terpilih merupakan pemimpin yang tidak aware terhadap isu lingkungan,” tuturnya.

Lebih lanjut, Nailul mengatakan para investor bisa melihat sektor yang mendapatkan insentif, sehingga mereka dapat melakukan penyesuaian strategi.

