Chatib Basri Beberkan Alasan Orang RI Harus Kaya Sebelum Tua

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Menteri Keuangan Chatib Basri membeberkan sejumlah alasan pentingnya orang Indonesia bisa kaya sebelum tua.

Hal tersebut, kata Chatib, di antaranya didasarkan oleh proyeksi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bahwa Indonesia akan mengalami bonus demografi pada 2025. Artinya, penduduk usia produktif atau yang berusia 15-65 tahun pada tahun itu akan lebih banyak dan dependency ratio atau rasio ketergantungan turun secara signifikan.

Namun, data Bappenas juga menyebut dependency ratio akan muncul dari penduduk tua. Penduduk tua diperkirakan akan naik dari 7,3 persen menjadi 26 persen pada 2050.

Hal ini berarti ada kemungkinan Indonesia memasuki populasi penduduk tua alias aging population pada 2050. Sehingga, sebelum waktu itu tiba, perekonomian harus digenjot, terutama jika ingin Indonesia menjadi negara maju.

"Jadi kita punya 27 tahun. Setelah itu, beban akan menjadi semakin meningkat," ucap ekonom senior Universitas Indonesia (UI) ini dalam Bank BTPN Economic Outlook 2023 di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat pada Rabu, 22 November 2023.

Chatib melanjutkan, jika pertumbuhan ekonomi tetap di kisaran 5 persen seperti saat ini, pendapatan per kapita Indonesia hampir mendekati US$ 30 ribu. Sementara Jepang dan Korea Selatan memasuki ke aging population dengan pendapatan per di atas US$ 40 ribu.

"Nah, bayangkan kalau 2050 Indonesia memasuki aging population di mana income per kapita kita di bawah US$ 30 ribu," ucap Chatib. "Apa implikasinya? Ada risiko bahwa kita menjadi tua sebelum kaya."

Menjadi tua sebelum kaya, menurut Chatib, adalah suatu persoalan. Pasalnya, pendapatan orang tua akan menurun, tapi kebutuhan uangnya meningkat untuk membiayai kesehatannya dan juga anak-anaknya.

Dengan kata lain, beban lebih besar dibandingkan pendapatan. "Bayangkan ini terjadi kepada negara," tutur Chatib Basri.

Selain itu, kata dia, penduduk tua tidak lagi berada di pasar tenaga kerja. Artinya, mereka tidak membayar pajak sebanyak ketika masih aktif bekerja. Sementara beban kesehatan maupun pendidikannya semakin meningkat.

"Akibatnya, ada risiko bahwa bujet dari pemerintah tidak akan sustainable," ucap Chatib Basri.

