Zulhas ke Calon Investor dari AS: IKN Proyek Besar yang Butuh Inovasi dan Kolaborasi Berbagai Pihak

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas berusaha meyakinkan calon investor Amerika Serikat (AS) untuk menanamkan modalnya di Ibu Kota Negara (IKN). Zulhas menyebutkan IKN bakal menjadi super hub yang dilengkapi kawasan industri dan jalur perdagangan strategis.

Hal ini disampaikan Zulhas saat menghadiri Forum Bisnis Indonesia-AS dengan tema "Peluang Perdagangan dan Investasi di IKN" di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di New York, AS, pada Senin, 20 November 2023.

"Pembangunan IKN ini merupakan proyek besar yang membutuhkan investasi dan kolaborasi berbagai pihak. Investasi swasta sangat terbuka lebar di berbagai sektor, termasuk sektor pendukung perdagangan seperti infrastruktur, transportasi, dan logistik," ujar Mendag melalui keterangan tertulis di Jakarta, Senin.

Zulhas juga meyakinkan para investor agar tidak ragu dalam menjajaki peluang perdagangan dan investasi di Indonesia sebab pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat di tengah kondisi perekonomian global yang tidak menentu.

Ia menjelaskan pada kuartal ketiga tahun 2023 ini, ekonomi Indonesia tumbuh 4,94 persen secara tahunan (YoY) dengan inflasi tetap terjaga 2,28 persen pada September 2023. Zulhas pun yakin investasi di IKN dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang bermanfaat bagi semua orang, termasuk UMKM Indonesia.

Kementerian Perdagangan, kata Zulhas, juga akan bekerja secara berkesinambungan bersama Otorita IKN dan seluruh instansi terkait. Hal ini dilakukan untuk menciptakan Ibu Kota Negara Nusantara yang berasaskan pada pemerataan ekonomi, dan memanfaatkan IKN dalam mewujudkan sektor perdagangan yang lebih kuat dan transformatif.

Adapun data realisasi investasi Indonesia hingga September 2023 mencapai Rp 374,4 triliun dan telah menyerap tenaga kerja sebanyak 516.467 tenaga kerja pada kuartal ketiga tahun 2023.

Terdapat lima sektor utama dalam realisasi investasi Indonesia mencakup sektor manufaktur, industri farmasi dan kimia, pertambangan, industri kertas dan pengolahan, dan transportasi, pergudangan, dan telekomunikasi.

Sektor swasta AS selama ini juga banyak melakukan investasi di Indonesia, khususnya pada bidang pertambangan, mesin, dan farmasi. Pada tahun 2022, realisasi investasi AS di Indonesia mencapai 3 miliar dolar AS dan termasuk dalam 5 besar negara asal investasi di Indonesia.

