IHSG Bangkit ke Level 6.962.9, GOTO Paling Banyak Diperdagangkan

TEMPO.CO, Jakarta - Sempat anjlok cukup dalam di awal sesi, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berhasil bangkit dan kembali ke zona hijau sebelum menutup sesi di level 6.962.9. Angka ini naik 0,07 persen.

Adapun Bursa Amerika Serikat (AS) ditutup cenderung mixed pada Kamis 16 November kemarin. Dow Jones melemah 0,13 persen. Sementara S&P 500 menguat 0,12 persen dan Nasdaq menguat 0,07 persen.

"Rentetan sesi positif Dow Jones akhirnya berakhir setelah empat hari, salah satunya akibat anjloknya saham Cisco Systems dan Walmart," kata Samuel Sekuritas dalam keterangan tertulis pada Jumat, 17 November 2023. Samuel Sekuritas mengatakan keduanya merilis proyeksi kinerja yang lebih lemah dari perkiraan pasar.

Sedangkan pasar Asia cenderung melemah. Per akhir sesi pertama hari ini, Hang Seng melemah sebesar 2.18 persen. Musababnya adalah anjloknya saham Alibaba setelah raksasa e-commerce China itu memutuskan membatalkan spin-off divisi cloud computing miliknya. Begitu juga STI yang melemah 0,48 persen, Kospi melemah 0,79 persen, dan Shanghai melemah 0,11 persen). Sementara Nikkei 0,11 persen menguat.

Per akhir sesi pertama perdagangan hari ini, sebanyak 197 saham menguat, sementara 315 melemah, dan 245 stagnan. Tercatat nilai transaksinya mencapai Rp4 triliun, dengan frekuensi trading sebanyak 641,991 kali dan volume trading sebanyak 73,4 juta lot.

Saham emiten logistik Grahaprima Suksesmandiri (GTRA) menjadi saham yang paling aktif diperdagangkan di sesi pertama hari ini. Frekuensi transaksi GTRA mencapai 74.634 kali, disusul STRK sebanyak 47.589 kali dan PSDN 23.937 kali.

Dari segi volume, saham emiten teknologi GoTo Gojek Tokopedia (GOTO) menjadi saham yang paling banyak diperdagangkan di sesi pertama hari ini. Volumenya mencapai 15,6 juta lot. Disusul STRK 5,9 juta lot, dan CASA 2,4 juta lot.

Indeks sektor infrastruktur (IDXINFRA) menjadi indeks sektoral yang naik paling tinggi di sesi pertama hari ini sebesar 2,73 persen. Disusul Indeks sektor industri dasar (IDXBASIC) yang naik 0,61 persen, dan indeks sektor transportasi (IDXTRANS) naik 0,37 persen.

Sementara itu, indeks sektor industri (IDXINDUST) menjadi indeks sektoral yang turun paling dalam di sesi pertama hari ini yaitu 0,74 persen. Disusul indeks sektor teknologi (IDXTECHNO) turun 0,40 persen dan indeks sektor konsumer non-siklikal (IDXNONCYC) turun 0,35 persen.

Berikut lima besar top gainer sesi pertama hari ini berdasarkan persentase kenaikan:

NATO (naik 27,6 persen ke Rp208 per saham)

PTSP (naik 24,8 persen ke Rp4.570 per saham)

UANG (naik 24,7 persen ke Rp730 per saham)

EDGE (naik 21 persen ke Rp4.830 per saham)

MYOH (naik 21 persen ke Rp2.070 per saham)

Sementara itu, lima besar top loser sesi pertama hari ini berdasarkan persentase penurunan antara lain:

STRK (turun 24,5 persen ke Rp264 per saham)

SOTS (turun 14 persen ke Rp378 per saham)

MASA (turun 11,1 persen ke Rp2.950 per saham)

FMII (turun 10,8 persen ke Rp428 per saham)

HUMI (turun 10,5 persen ke Rp143 per saham)

