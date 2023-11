Terpopuler: Viral Deretan Kekacauan Konser Coldplay, Curhat Jokowi soal Pendanaan Iklim dalam Bentuk Utang

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terpopuler ekonomi dan bisnis pada Kamis, 16 November 2023, dimulai dari deretan amarah warganet yang mengungkapkan kekacauan konser Coldplay di Jakarta.

Berikutnya ada berita tentang curhat Jokowi soal pendanaan iklim untuk negara berkembang dan 10 pinjol dengan nilai pinjaman terbesar di Tanah Air. Lalu ada berita tentang profil dan harta kekayaan Kajari serta Kasipidsus Bondowoso dan alasan Ma'ruf Amin dorong spin off unit usaha syariah segera dilakukan.

Kelima berita itu terpantau paling banyak diakses oleh para pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co. Berikut ringkasan lima berita trending tersebut.

1. Sederet Amarah Warganet, Ramai-Ramai Ungkap Kekacauan Konser Coldplay di Jakarta

Konser perdana Coldplay di Indonesia telah digelar pada Rabu malam, 15 November 2023 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta. Grup musik asal London, Inggris tersebut sukses memukau penonton dengan pertunjukan live music selama lebih dari dua jam.

Baca Juga: Jokowi Yakini Investor Asing Akan Segera Masuk ke IKN

Berdasarkan catatan Tempo, Coldplay menyanyikan sekitar 25 lagu populer, seperti Viva La Vida, Fix You, Yellow, Paradise, hingga Adventure of a Lifetime. Adapun konser ini merupakan rangkaian tur dunia Coldplay yang bertajuk ‘Music of The Spheres Tour 2023’.

Di samping kesuksesan pergelaran musik tersebut, warganet di media sosial X (dulu Twitter) justru ramai-ramai mengungkapkan berbagai kekacauan yang terjadi saat konser Coldplay di Jakarta. Hingga berita ini ditulis, tagar ColdplayInJakarta masih merajai di daftar keywords trending dengan 25.200 lebih cuitan. Berikut rangkuman informasi selengkapnya.

Simak lebih jauh tentang viral kekacauan konser Coldplay di Jakarta di sini.