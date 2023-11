Sederet Amarah Warganet, Ramai-Ramai Ungkap Kekacauan Konser Coldplay di Jakarta

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Konser perdana Coldplay di Indonesia telah digelar pada Rabu malam, 15 November 2023 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta. Grup musik asal London, Inggris tersebut sukses memukau penonton dengan pertunjukan live music selama lebih dari dua jam.

Berdasarkan catatan Tempo, Coldplay menyanyikan sekitar 25 lagu populer, seperti Viva La Vida, Fix You, Yellow, Paradise, hingga Adventure of a Lifetime. Adapun konser ini merupakan rangkaian tur dunia Coldplay yang bertajuk ‘Music of The Spheres Tour 2023’.

Di samping kesuksesan pergelaran musik tersebut, warganet di media sosial X (dulu Twitter) justru ramai-ramai mengungkapkan berbagai kekacauan yang terjadi saat konser Coldplay di Jakarta. Hingga berita ini ditulis, tagar ColdplayInJakarta masih merajai di daftar keywords trending dengan 25.200 lebih cuitan. Berikut rangkuman informasi selengkapnya.

Tiket yang Tidak Bisa Di-scan

Salah satu kekacauan yang terjadi di balik layar konser Coldplay di Jakarta adalah tiket yang tidak bisa dipindai atau di-scan sehingga membuat penonton tidak bisa masuk ke venue acara.

“Beli tiket jalur bener dan asli tapi gak bisa di-scan. Alhasil tetep gak boleh masuk,” tulis seorang warganet bernama akun @adna***.

Selain itu, tak sedikit juga penonton yang tiketnya tidak bisa di-scan karena sudah terpakai atau di-scan oleh orang lain. “Ini lagi beli tiket Coldplay barcode ke double2, promotornya Cuma bilang “ya gimana kak udah dipake” ?????? APA SOLUSINYA JIIIN*???? Banyak yang tiket atas nama sendiri GAK BISA MASUK JUGA dibilang udah kepake. Ga ada otaknya,” curhat seorang warganet bernama @farah*****.

“Gue di festival, ke double scan terus PK PAKE CLOSE GATE ANJIR TAPI ORANG DALAM PK BISA MASUKIN. Kita yang punya tiket DIMARAHIN dan dibilangin harus punya wristband, PADAHAL ORANG YANG SCAN UDAH GA ADA JAM 9, TAPI KALAU ORANG PK YANG BAWA DIMASUKIN JIR. TIKET GUE….” cuit akun @cans***

“Sama saya beli tiket atas nama pribadi 4 tiket 16,8jt gabisa di scan katanya udah masuk dari jam 13.00-14.00 wtf, GATENYA DIBUKA JAM 17.30 Kobisa ada keterangan udah discan jam 13.00-14.00,” kata @masm****.

Penipuan Tiket dengan Modus COD

Bagi penggemar yang membeli tiket konser melalui calo, umumnya akan melakukan kegiatan jual beli atau cash on delivery (COD) di venue acara. Namun, beberapa penggemar kurang beruntung karena ternyata calo yang akan menjual tiketnya tidak datang atau tidak bisa dihubungi hingga konser dimulai.

“ALERT PENIPU COLDPLAY CAT 6!!! Udah sampe cod gaes liat mukanya yang kek ta* ternyata dikasih double tiket gua wkwk gak bisa masuk!!! Aulia gue tandain lu selama masih di Jakarta gw sampe ke kerjaan elu wkwkwk,” tulis warganet bernama akun @Andrian********.

“Faaa*, ada banyak penonton yang udah sampe venue. Makelarnya ngga bisa dihubungi… jam segini… di venue…,” kata @IchaV****.

“Gilaaakk banyak banget ternyata yang kena scam tiket Coldplay. Pada keleleran ga bisa masuk kasian,” tulis @Jeng****.

“Banyak yang janjian COD di venue tapi gak jelas nasibnya per jam 21.24. padahal di jadwal Coldplay main jam 20.00-an,” komentar @adn****.

