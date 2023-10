Terkini: Daftar Warisan Jokowi yang Bisa Jadi Beban Presiden Selanjutnya, Cerita Jokowi Ditolak Perdana Menteri India

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terkini yang banyak mendapat perhatian pembaca adalah ulasan mengenai sejumlah warisan Presiden Joko Widodo yang berpotensi menjadi beban bagi presiden penggantinya. Salah satu warisan tersebut adalah proyek pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara yang belum rampung dan berpotensi menguras APBN.

Berita lain yang banyak dibaca adalah tentang Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) yang membantah adanya kecurangan berupa intervensi yang dilakukan perusahaan pialang dalam perdagangan berjangka komoditi. Bappebti menyebut banyaknya laporan masyarakat soal ini karena faktor ketidakpahaman.

Kemudian berita mengenai profile pengusaha Indonesia Low Tuck Kwong yang menjadi orang terkaya nomor satu di Indonesia berdasarkan Forbes Real Time Billionaires per 30 Oktober 2023. Dilaporkan, pengusaha batu bara ini memiliki harta kekayaan sebesar US$ 24,5 miliar atau sekitar Rp 389 triliun (kurs Rp 15.987 per dolar AS). Dengan demikian, dia juga tercatat sebagai orang terkaya ke-63 di dunia.

Lalu berita mengenai cerita Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang sempat ditolak oleh Perdana Menteri India Narendra Modi untuk mendapatkan beras dari India.

Berikut rangkuman sejumlah berita terkini Tempo.co.

