BCA Ingkatkan Tantangan Investasi di Tengah Ketidakpastian Global

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur PT Bank Central Asia Tbk atau BCA Haryanto T. Budiman mengingatkan kepada para nasabah BCA soal tantangan berinvestasi di tengah ekonomi global yang tidak pasti. Itu menjadi alasan BCA Wealth Summit 2023 digelar, karena untuk memberikan edukasi mengenai investasi kepada masyarakat.

Menurut Haryanto, acara tersebut akan dimulai dengan pandangan makro mengenai perekonomian secara keseluruhan. “Karena dunia ini memang penuh dengan ketidak pastian” ujar dia dalam konferensi pers di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta Pusat, Rabu 23 Agustus 2023.

Sebagai contoh, kata dia, semua mendengar dari berbagai pengamat di dalam negeri ataupun luar negeri mengenai potensi resesi di 2023. Namun, Amerika Serikat tidak mengalami resesi hingga tahun ini berakhir.

Selain itu, ada yang bilang bahwa aset kripto seperti bitcoin akan melonjak, tapi ternyata biasa saja, bahkan mulai turun. “Jadi ini memang gambaran yang akan kita paparkan bahwa ada tantangan tersendiri kalau kita mau investasi,” tutur Haryanto.

Sehingga diversifikasi investasi—cara untuk mengurangi risiko investasi dengan tidak fokus ke satu instrumen saja—sangat penting. Haryanto juga mengatakan pihaknya perlu mmeyakinkan nasabah agar tidak menyimpan semua telurnya di dalam satu keranjang. “Don't put your eggs in one basket (jangan tempatkan dana investasi dalam satu instrumen).”

Karena, Haryato berujar, jika di masukan ke dalam satu instrumen investasi dan terjadi sesuatu maka bisa hilang semua dananya. Itu akan menjadi pembelajaran dalam gelaran BCA Wealth Summit 2023, karena investasi bagi masyarakat Indonesia masih dalam tahap awal.

BCA juga mengaku senang dengan semakin banyak dan aktifnya investor muda. “Kita sebagai bank ingin bisa masuk ke segmen itu, karena mereka masih pemula investasi, tapi 10-30 tahun kemudian mereka akan menjadi nasabah yang besar juga,” ucap Haryanto.

BCA Wealth Summit 2023 yang dilakukan secara offline pada 30-31 Agustus di Hotel Indonesia Kempinski khusus bagi nasabah yang menerima undangan. Sementara untuk yang online pada 1-15 September 2023 yang bisa diakses melalui situs web resmi BCA untuk masyarakat umum.

Selama BCA Wealth Summit berlangsung, nasabah yang mengikuti acara offline dapat menikmati berbagai aktivitas menarik, mulai dari Wealth Conference, Game of Wealth, dan juga sesi konsultasi dengan para ahli secara langsung. Wealth Conference akan mengangkat topik menarik seputar perkembangan ekonomi, pasar modal, keuangan, kesehatan, hingga business transfer bersama panelis ahli baik dari dalam maupun luar negeri.

Sementara itu, sesi online yang terbuka untuk seluruh nasabah BCA dan masyarakat umum akan memungkinkan partisipasi lebih luas dari seluruh penjuru Indonesia. Selain itu, terdapat juga diskusi yang tidak kalah menarik dengan para pakar solusi wealth management yang akan menjawab berbagai pertanyaan nasabah terkait investasi dan proteksi.