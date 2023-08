10 Orang Terkaya di Dunia per Agustus 2023 Versi Forbes, Elon Musk Urutan Pertama

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Forbes kembali memperbarui daftar orang terkaya di dunia. Melalui peringkat Real Time Billionaires, per 16 Agustus 2023, diketahui mayoritas harta kekayaan para konglomerat dunia ini mengalami penurunan hingga lebih dari satu persen. Meski begitu, Elon Musk masih menduduki peringkat pertama sebagai orang dengan total kekayaan tertinggi di antara yang lain.

Lantas, siapa saja 10 orang terkaya di dunia per Agustus 2023? Simak rangkuman informasi selengkapnya berikut ini.





1. Elon Musk

Elon Musk menduduki posisi teratas sebagai orang terkaya di dunia per 16 Agustus 2023. Pengusaha sekaligus konglomerat asal Amerika Serikat ini memiliki tiga perusahaan utama yang menjadi sumber kekayaannya, yakni Tesla, SpaceX, dan X (dulu bernama Twitter). Saat ini, total kekayaan bos Tesla tersebut mencapai US$ 219 miliar. Namun, jumlah ini turun sekitar 1,97 persen atau setara dengan US$ 4,4 miliar.





2. Bernard Arnault dan Keluarga

Posisi orang terkaya di dunia nomor dua diduduki oleh Bernard Arnault dan Keluarga. Pengusaha asal Prancis ini merupakan pemilik dari perusahaan multinasional Moet Hennessy Louis Vuitton atau LVMH yang terkenal dengan produk-produk fashion kelas atas. Sebagai pengusaha, Bernard mengelola lebih dari 70 merek ternama, seperti Louis Vuitton, Christian Dior, Sephora, Moet & Chandon, dan lain sebagainya. Adapun total kekayaannya saat ini adalah US$ 216,3 miliar, turun 1,45 persen atau sekitar US$ 3,2 miliar.





3. Jeff Bezos

Jeff Bezos adalah ketua dan pendiri dari perusahaan e-commerce terbesar di dunia, Amazon. Sebagai pengusaha, selain mendirikan Amazon Jeff Bezos juga diketahui memiliki perusahaan lain, yakni The Washington Post dan Blue Origin yang menjadi sumber kekayaan utamanya. Total kekayaan bersihnya saat ini mencapai US$ 160,3 miliar. Jumlah ini turun 1,76 persen atau sekitar US$ 2,9 miliar dari periode sebelumnya.





4. Larry Ellison

Larry Ellison adalah pendiri dan Chief Technology Offiicer atau CTO dari perusahaan perangkat lunak, Oracle. Selain bekerja sebagai pemimpin di perusahaannya sendiri, dia juga menjadi anggota dewan direksi Tesla setelah membeli 3 juta saham dari perusahaan milik Elon Musk tersebut. Diperkirakan, total kekayaan Larry Ellison saat ini adalah US$ 146 miliar, naik sekitar US$ 1,5 miliar atau 1,06 persen dari sebelumnya.





5. Warren Buffett

Warren Buffet berhasil menggeser Bill Gates dan masuk dalam peringkat lima besar orang terkaya di dunia. Dia merupakan salah satu investor paling sukses sepanjang masa dan berhasil memimpin investasi Berkshire Hathaway yang memiliki banyak cabang perusahaan dengan berbagai bidang industri. Mulai dari perusahaan asuransi Geico, pembuat baterai Duracell, hingga jaringan restoran Dairy Queen. Pria asal Amerika Serikat ini memiliki julukan “Oracle of Omaha” dan memiliki kekayaan bersih senilai US$ 118,5 miliar.jumlah ini turun sebesar 0,92 persen atau sekitar US$ 1,1 miliar.

