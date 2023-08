Panduan Top Up DANA Lewat BRI via ATM, Internet Banking, dan Aplikasi BRImo

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Bagi nasabah BRI tak perlu bingung untuk melakukan top up saldo DANA. Ada sejumlah cara transfer BRI ke DANA yang mudah dilakukan. Anda bisa mengisi saldo melalui ATM, Internet Banking maupun aplikasi BRImo.

Perlu diketahui, sebelum melakukan top up, Anda bisa menyiapkan kode bayar atau nomor virtual account terlebih dahulu. Kode ini bisa didapatkan melalui aplikasi DANA di menu Isi Saldo/Top Up, lalu di kolom Bank Transfer pilih Bank BRI. Sementara itu, jumlah minimum saldo yang bisa di top up ke DANA sebesar Rp 20.000. Berikut cara transfer BRI ke DANA.

Cara Transfer BRI ke DANA lewat ATM

1. Pergi ke ATM BRI terdekat.

2. Masukkan kartu debit ke dalam mesin ATM.

3. Pilih bahasa sesuai kebutuhan.

4. Ketikkan 6 digit PIN (Personal Identification Number).

5. Tekan tombol ‘Menu Lainnya’, lalu klik ‘Pembayaran/Pembelian’.

6. Tekan tombol ‘Pembayaran Lainnya’, selanjutnya klik menu ‘BRIVA’.

7. Ketikkan kode akun virtual DANA yang Anda miliki.

8. Ketikkan nominal pengisian saldo, lalu klik ‘Lanjut’.

9. Apabila informasi yang ditunjukkan pada layar ATM sudah benar, tekan ‘Yes’ untuk melanjutkan transaksi.

Cara Top Up DANA dari BRI lewat Internet Banking

1. Buka laman https://ib.bri.co.id/ib-bri/. di browser

2. Login memakai ID user dan kata sandi (password).

3. Tekan menu ‘Pembayaran’.

4. Tekan opsi BRIVA‘ dan ketikkan ‘Kode Bayar’ dengan nomor BRIVA.

5. Simpan dengan menekan tombol ‘OK’.

6. Ketikkan jumlah saldo transfer BRI ke DANA, lalu klik ‘Kirim’.

7. Ketikkan kembali kata sandi internet banking Bri.

8. Klik ‘Kirim’ kembali.

9. Periksa notifikasi pada aplikasi DANA untuk memastikan apakah saldo masuk.

Cara Top Up DANA dari BRI lewat M-Banking BRImo