YOU Beauty Luncukan Sunbrella Daily Defense Sunscreen

Iklan

INFO BISNIS – YOU Beauty sebagai brand kecantikan di Indonesia kembali memberikan inovasi terbaru dengan menghadirkan produk terbarunya bernama Sunbrella Daily Defense Sunscreen Serum SPF 30 PA++++. Sunbrella Daily Defense merupakan sunscreen yang terdiri dari 75 persen kandungan bernutrisi yang diperkaya dengan 9D Hyaluronic Acid.

Sunscreen ini mampu melembabkan kulit dan menghilangkan kekeringan yang disebabkan oleh paparan sinar matahari, serta Rutin Glycoside yang mampu melindungi kulit dari blue-light damage dan photoaging.

“Karena sunscreen merupakan salah satu perawatan dasar yang sangat penting untuk digunakan pada kulit, kita ingin menghadirkan produk sunscreen yang bisa memberikan kenyamanan dan perlindungan sekaligus kepada konsumen,” kata Nurul Fajrini, PR Manager YOU Beauty.

Sunbrella Daily Defense Sunscreen Serum ini memiliki light-watery cream texture, sehingga teksturnya ringan seperti serum yang bisa melindungi kulit dari sinar matahari sekaligus melembabkan kulit. “Menjadikan sunscreen ini cocok untuk digunakan pada semua jenis kulit terutama kulit kering,” ujar Nurul.

YOU Sunbrella Daily Defense Sunscreen Serum ini juga memiliki SPF 30 PA++++ yang mampu memproteksi kulit dari UVA, UVB, Blue Light, dan Infrared. Menjunjung tinggi filosofi brand Long-lasting Beauty, YOU Beauty berkomitmen untuk selalu berinovasi dalam menawarkan produk berteknologi inovatif yang menyerap kebaikan alam. Produk ini juga terbukti 100% persen no harm, telah terbukti secara klinis dan cruelty free.

YOU Sunbrella Daily Defense Sunscreen Serum SPF 30 PA++++ bisa ditemukan secara eksklusif di YOU Official Store di Lazada mulai tanggal 15 Juli 2023 dengan harga khusus selama promosi Rp 34.830,00. Dapatkan juga promo diskon peluncuran eksklusif hingga 50% untuk setiap pembelian produk di YOU Official Store di Lazada.