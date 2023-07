Promo Pertamax Green 95 di SPBU Jakarta dan Surabaya Sampai 23 Agustus serta Syaratnya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - PT Pertamina (Persero) menawarkan promo potongan harga untuk Pertamax Green 95 yang berlaku mulai 24 Juli hingga 23 Agustus 2023.

Diketahui, PT Pertamina (Persero) resmi meluncurkan produk BBM jenis baru bernama Pertamax Green 95 pada Senin, 24 Juli 2023. Pertamax Green 95 merupakan campuran Pertamax dengan etanol sebesar 5 persen yang berasal dari bahan bakar nabati yakni tetes tebu (molases). Pertamax Green 95 juga merupakan produk terbaru unggulan karena dinilai lebih ramah lingkungan.

Saat ini, Pertamax Green 95 hanya tersedia di dua kota saja yakni Surabaya dan Jakarta. Adapun SPBU yang menjual Pertamax Green 95 di Surabaya antara lain adalah SPBU Jemursari, Soetomo, Mulyosari, Merr, Ketintang, Karang Asem, Mastrip, Citra Raya Boulevard, Juanda, dan Buduran. Sedangkan di Jakarta, Pertamax Green 95 bisa dibeli di SPBU MT Haryono, Fatmawati 1 dan Fatmawati 2, Lenteng Agung, dan di SPBU Sultan Iskandar Muda Kebayoran.

Promo Pertamax Green 95

Harga Pertamax Green 95 ini dibanderol sebesar Rp 13.500 per liter. Namun dalam promo Pertamax Green 95, konsumen bisa mendapatkan potongan harga sebesar Rp 200 per liter jika menggunakan aplikasi MyPertamina. Dengan begitu, konsumen bisa membeli Pertamax Green 95 seharga RP 13.300 per liter.

Mengutip laman MyPertamina.id, promo ini berlangsung mulai 24 Juli hingga 23 Agustus mendatang. Promo juga berlaku dengan pembelian minimal 1 liter menggunakan aplikasi MyPertamina. Pembeli juga akan mendapat dobel poin di MyPertamina per liter dari 7 poin menjadi 14 mulai 24 Juli hingga 23 Oktober 2023.

Promo pertamax Green 95 berlaku untuk pembelian melalui aplikasi MyPertamina dan berlaku untuk seluruh metode pembayaran seperti LinkAja, OVO, Gopay, Direct Debit (BNI, BRI & Mandiri).