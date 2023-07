Daftar Terbaru Perusahaan yang Bangun Proyek di IKN, Mulai Pertamina hingga Ciputra

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Belakangan Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) mengumumkan sejumlah perusahaan yang bakal membangun proyek di IKN. Ada beragam proyek yang dibangun, mulai dari sekolah bertaraf internasional, pusat belanja atau mall, hotel, hingga lapangan golf.

Dalam Forum Investasi di IKN yang diselenggarakan KBRI Astana pekan lalu, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono menyatakan IKN akan dikembangkan sebagai mesin pertumbuhan ekonomi pada 2045. Dia berharap IKN yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur itu dapat menjadi katalisator pemerataan ekonomi di Tanah Air.

Bambang menjelaskan IKN bakal memiliki sembilan area penggerak ekonomi yang meliputi sektor ekonomi dan keuangan, energi terbarukan, pariwisata dan hiburan, layanan pendidikan, inovasi dan riset, perdagangan dan logistik komoditas pertanian, industri agrikultur, serta perikanan dan pertanian.

Berikut deretan perusahaan yang bakal membangun proyek di kawasan IKN.

1.Pertamina

PT Pertamina (Persero) berencana membangun kawasan resort hingga pusat penelitian dan pengembangan di kawasan IKN. Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menargetkan investasi Pertamina di IKN akan terlaksana sebelum Agustus 2024.

"Pertamina is the real Investor for IKN,” ujar Ahok dalam keterangan tertulis pada 10 Juli 2023.

Dengan demikian, Pertamina akan mendapatkan fasilitas-fasilitas yang disiapkan pemerintah untuk menunjang kemudahan berusaha di IKN. Insentif yang diberikan di antaranya tax holiday dan super tax deduction.

2.Jakarta Intercultural School (JIS)

JIS akan membangun sekolah bertaraf internasional IKN. Ketua Dewan Pengawas Yayasan Jakarta Intercultural School Phil Rickard mengatakan, rencananya JIS merupakan sekolah pertama yang akan dibangun di IKN.

JIS pun akan mulai menerima peserta didik pada 2024. “Dengan bekerja sama dengan Bina Karya, kami dapat menyediakan lingkungan belajar yang mendukung dan memelihara di IKN yang memenuhi standar global,” ujar Rickard dalam keterangan tertulis 11 Juli 2023.

Menurutnya, visi dan misi IKN sejalan dengan prinsip yang dipegang oleh JIS sebagai sekolah bertaraf internasional. Hal itu, ucap Rickard yang mendasari keinginan JIS untuk membangun sekolah di IKN.

Meski demikian, Rickard menegaskan bahwa JIS bukanlah satu-satunya pilihan sekolah di IKN. Ia berujar JIS sangat terbuka jika sekolah lain ingin menjalin kerja sama nantinya.

3.Pakuwon

PT Pakuwon Jati Tbk akan membangun pusat perbelanjaan di IKN. Direktur Utama Pakuwon, Alexander Stefanus Ridwan Suhendra mengatakan pusat perbelanjaan tersebut akan terintegrasi dengan apartemen dan hotel di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

“Kami sudah bangun properti di banyak kota-kota besar di Indonesia. Sekarang saatnya mulai pembangunan di IKN,” ujarnya dalam keterangan tertulis pada 7 Juli 2023.

Dia mengaku optimis dengan rencana pembangunan ini. Menurutnya, IKN merupakan peluang yang menguntungkan dalam jangka panjang. Ia berujar keputusan Pakuwon untuk melakukan investasi di IKN didasari oleh posisi Pakuwon sebagai salah satu usaha properti terbesar di Indonesia.

4.Ciputra Group

PT Citra Kotabaru Nusantara atau Ciputra Group akan membangun Kawasan terpadu di IKN. Managing Director Ciputra Group, Budiarsa Sastrawinata mengatakan kawasan terpadu itu terdiri dari perumahan, hotel, lapangan golf, MICE (meeting, incentive, conference dan exhibition) dan botanical garden.

"Akhirnya kami bisa menindaklanjuti konsep pengembangan yang sudah lama kami siapkan untuk diimplementasikan di IKN,” ujar Budiarsa dalam keterangan tertulis, 6 Juli 2023.

Tahun lalu, Ciputra Group pun telah menyatakan komitmennya untuk berinvestasi di IKN. Ia berharap pembangunan kawasan terpadu oleh Ciputra Group dapat dimulai secepatnya setelah groundbreaking selesai dilakukan.

