Ucapkan Selamat ke PSSI Soal Piala Dunia U-17, Sandiaga: Kami Siapkan Paket Wisata

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno bakal menyiapkan paket-paket wisata untuk menggaet kunjungan wisatawan dari penyelenggaraan Piala Dunia U-17. Adapun ajang olahraga tersebut bakal diselenggarakan di Indonesia pada 10 November hingga 2 Desember 2023.

"Karena pemain Timnas U-17 nggak datang sendirian, tapi bawa keluarga dan teman-teman. Kami siapkan paket wisata seperti saat G20," kata Sandiaga dalam The Weekly Brief With Sandi Uno di Kantor Kemenparekraf, Selasa, 11 Juli 2023.

Paket wisata tersebut, kata dia, disiapkan untuk kunjungan wisata di destinasi-destinasi sekitar venue pertandingan. "Selamat ya, PSSI, mendapat kepercayaan. Mari kita tunaikan dengan semangat kerja sama untuk sukseskan Piala Dunia U-17," tutur Sandiaga.

Belum ada keputusan lokasi penyelenggaraan Piala Dunia U-17. Namun Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, ada empat hingga 8 stadion yang bakal diajukan ke FIFA untuk menjadi arena pertandingan dalam kompetisi sepak bola kelas dunia tersebut.

Enam di antaranya merupakan stadion yang sedianya digunakan untuk Piala Dunia U-20 yang batal digelar di Indonesia ditambah Jakarta International Stadium (JIS). Sementara sisanya masih belum diungkapkan.

"Nanti dari FIFA akan datang ke Indonesia untuk kembali menyeleksi lapangan yang diajukan, kami memprioritaskan lapangan yang lolos untuk kejuaraan sebelumnya," ujar Erick dalam jumpa pers di Media Center Kemenpora, Jumat, 7 Juli 2023.

Erick mengatakan PSSI masih menunggu jadwal kedatangan FIFA ke Indonesia. Di sisi lain, pihaknya sedang mendorong upaya renovasi untuk menyempurnakan kembali kondisi sejumlah stadion tersebut.

RIRI RAHAYU | RANDY FAUZI FEBRIANSYAH

