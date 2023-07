Usia Rata-rata Peternak Sapi Perah 56 Tahun, Kemenperin Soroti Regenerasi dan Stok 20 Persen

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengungkapkan industri susu di Tanah Air tengah menghadapi kendala-kendala termasuk regenerasi peternak di mana usia rata-rata peternak sapi perah Indonesia adalah 56 tahun.

Oleh karena itu, Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika mengatakan pihaknya mengapresiasi usaha industri susu dalam mendukung peningkatan produktivitas peternakan sapi perah di Indonesia melalui program "Young Progressive Farmer Academy".

“Melalui program ini, para peternak muda dapat berperan untuk meningkatkan produksi susu dalam negeri. Sebab, saat ini pasokan bahan baku susu dalam negeri baru tersedia 20 persen,” katanya dalam keterangan di Jakarta, Sabtu 8 Juli 2023.

Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat konsumsi susu per kapita di Indonesia baru mencapai 16,27 kg per kapita per tahun, atau di bawah rata-rata negara-negara di Asia Tenggara.

Sementara itu, pada tahun 2022, kebutuhan susu mencapai 4,4 juta ton, namun produksi susu segar kita baru mencapai 968.980 ton.

“Saat ini, kondisi persusuan nasional membutuhkan perhatian. Sebab, susu adalah sumber nutrisi seimbang yang dibutuhkan oleh tubuh manusia,” ungkap Putu.

Young Progressive Farmer Academy dilaksanakan pada 19 Mei hingga 27 Juni