Harga Emas Antam Hari Ini Rp 1.063.000 per Gram

TEMPO.CO, Jakarta - Harga emas PT Aneka Tambang atau emas Antam stabil di Rp 1.063.000 per gram dalam perdagangan Minggu, 18 Juni 2023. Tidak ada perubahan harga dari perdagangan Sabtu kemarin. Namun dibanding harga Jumat, ada kenaikan Rp 2.000 per gram dari Rp 1.061.000 per gram.

Harga jual atau buyback juga stabil di Rp 945.000 per gram. Tidak ada perbedaan harga dengan buyback Sabtu, 17 Juni 2023.

Adapun sebagaimana PMK No 34/PMK.10/2017, penjualan kembali emas batangan ke PT ANTAM Tbk dengan nominal lebih dari Rp 10 juta dikenakan PPh 22 sebesar 1,5 bagi pemegang NPWP. Semengtara non NPWP dikenakan PPh 3 persen. PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

Berikut harga emas Antam yang terdaftar di logammulia.com dalam perdagangan Minggu, 18 Juni 2023:

0,5 gram: Rp 581.500

1 gram: Rp 1.063.000

2 gram: Rp 2.066.000

3 gram: Rp 3.074.000

5 gram: Rp 5.090.000

10 gram: Rp 10.125.000

25 gram: Rp 25.187.000

50 gram: Rp 50.295.000

100 gram: Rp 100.512.000

250 gram: Rp 251.015.000

500 gram: Rp 501.820.000

1.000 gram: Rp 1.003.600.000

