Sandiaga Uno Berencana Bawa Warung Tegal ke Amerika dan Jerman

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno ingin warung Tegal atau Warteg mendunia. Sehingga, mampu membangkitkan ekonomi dan membuka peluang usaha bagi para pelaku UMKM di Indonesia.

Untuk mendorong Warteg go international, Sandiaga Uno mengatakan Kementeriannya memiliki program Spice Up The World. “Jadi, Warteg akan kami ikut sertakan pada kegiatan ke luar negeri. Harapannya pada kunjungan berikutnya, Warteg bisa dibuka di New York, Jerman, dan banyak juga permintaan di Timur Tengah,” ujar Sandiaga dikutip dari siaran pers, Minggu, 11 Juni 2023.

Dengan mendorong Warung Tegal go international, Sandiaga berharap kelahiran wirausahawan muda bisa dipercepat. Terlebih, dia memiliki target untuk menciptakan 4,4 juta lapangan baru dan berkualitas pada 2024.

“Kalau Warung Tegal dibuka di luar negeri, bukan hanya mempromosikan kuliner Tegal. Tapi membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia,” kata dia.

Sandiaga pun berharap Wali Kota Tegal segera melakukan uji petik, sehingga ada subsektor unggulan daerah yang terpilih dan berkembang lalu bisa turut dalam program akselerasi.

Adapun proses uji petik Penilaian Mandiri Kabupaten Kota Kreatif (PMK3I) merupakan upaya untuk memperkuat ekosistem ekonomi kreatif yang harus segera dilakukan. Harapannya, agar para pelaku ekonomi kreatif merasakan manfaat program.

“Para pelaku UMKM di Tegal juga harus terus termotivasi untuk meningkatkan omzet dari usahanya. Mulai dari yang jamu, juga usaha-usaha kuliner termasuk Warung Tegal hingga makanan olahan laut,” ujar Sandiaga.

