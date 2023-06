Janji Infrastruktur Dasar IKN Rampung 2024, Jokowi Siapkan 300 Paket Investasi USD 2,6 Miliar

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Dalam forum Ecosperity 2023, Presiden Joko Widodo alias Jokowi berjanji kepada para calon investor bahwa pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan rampung pada 2024.

Bahkan, kata Jokowi, pemerintah telah menyiapkan 300 paket investasi untuk sektor swasta dengan total nilai US$ 2,6 miliar. Angka tersebut setara dengan Rp 38,62 triliun dengan menggunakan asumsi kurs Rp 14.855 per dolar AS.

"Sekarang pembangunan di IKN sedang berjalan. Pembangunan infrastruktur dasar dan pusat pemerintahan akan rampung tahun depan menggunakan dana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN)," ujar Jokowi dalam pidato sambutannya yang disiarkan secara virtual melalui Youtube Sekretariat Presiden, Rabu, 7 Juni 2023.

Sebanyak 300 paket investasi yang disiapkan itu terdiri dari berbagai sektor, di antaranya properti, transportasi, energi, dan teknologi. Ihwal persoalan level minimum polulasi di IKN pun, Jokowi menilai hal tersebut dapat mudah dipecahkan. Mengingat Indonesia merupakan negara keempat dengan populasi penduduk terbesar di dunia.

Selain itu, Jokowi membeberkan insentif yang akan diberikan kepada para investor IKN. "Saya juga dahulu pebisnis, jangan khawatir kami akan menyiapkan insentif fiskal berupa tax holiday, non collected value added tax, super deduction tax. Kami punya semuanya," kata dia.

Insentif tersebut, kata Jokowi, akan diberikan khususnya pada investor di sektor energi hijau dan Industri. Jokowi menjamin pemerintah akan memfasilitasi para investor sebaik mungkin.

Oleh karena itu, kepala negara percaya kesuksesan ekonomi dan keberlanjutan atau sustainability harus berjalan beriringan. Itulah mengapa yang pertama kali dibangun di IKN adalah pusat taman dan kebun dengan kapasitas 16 juta bibit per tahun dan 15 juta bibit di Mentawir.

Selanjutnya: Indonesia, menurut Jokowi, sangat serius berkomitmen...

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan