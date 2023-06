3.000 Tiket KA Bandara Kualanamu Terjual Selama Libur Panjang Pekan Ini

Iklan

TEMPO.CO, Medan - Ruang tunggu stasiun kereta api di Bandara Kualanamu dan Kota Medan dipenuhi pengunjung. Begitu juga di Stasiun Tugu dan Kereta Api Bandara Yogyakarta International Airport (YIA). Libur panjang pekan ini, dimanfaatkan masyarakat dengan menikmati perjalanan KA bandara menuju pusat kota.

Akses gate in Stasiun Tugu penuh antrian penumpang. Berdasarkan sistem, gate in dibuka 30 menit sebelum keberangkatan. Saat arus mudik Lebaran yang lalu, dibuat kebijakan baru untuk sistem gate in, yaitu dibuka manual.

"Supaya antrian penumpang tidak mengular sehingga ruang tunggu tetap terisi untuk penumpang yang akan berangkat dengan jadwal 30 menit sebelum keberangkatan,” kata Direktur Utama PT Railink Porwanto Handry dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 3 Juni 2023.

Porwanto menjelaskan, tiket KA Bandara Reguler Yogyakarta terhitung jadwal baru keberangkatan per 1 Juni 2023 sampai besok, 4 Juni 2023, sudah habis terjual. Jumlahnya 15 ribu tiket dan 4.000 tiket YIA Xpress terjual selama libur panjang pekan ini.

"Untuk KA bandara Medan, sudah terjual per 1-4 Juni 2023 sebanyak 3.000 tiket, total keseluruhan 22 ribu tiket yang terjual,” ucapnya.

Railink mengimbau calon penumpang untuk memperhatikan rencana perjalanannya, salah satunya dengan memesan tiket dari jauh hari atau H-7 melalui berbagai kanal pembelian yang tersedia.

Perubahan Jadwal Perjalanan KA Bandara

PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI meluncurkan Grafik Perjalanan Kereta Api (Gapeka) 2023 yang berlaku mulai 1 Juni 2023. Gapeka 2023 menggantikan Gapeka 2021 dan mengubah pola operasi berbagai perjalanan, di antaranya KA Bandara Kualanamu dan KA Bandara YIA.

Selanjutnya: Gapeka adalah pedoman pengaturan...."