Soal Larangan Thrifting, Sandiaga Singgung Desainer Bandung yang Karyanya Dipakai Billie Eilish

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno menanggapi kebijakan larangan bisnis pakaian bekas impor atau thrifting. Dia menyinggung Callista Aldenia, 17 tahun, desainer custom outfit dari jemana fashion lokal Dressedlikeparents, yang bahkan karyanya sampai dipakai bintang pop Billie Eilish.

“Tiga minggu lalu ada Callista, yang pakaian-pakaian bekas itu didesain ulang dan telah dibeli oleh Billie Eilish. Dia pakai bukan impor tapi pakaian bekas yang ada di Indonesia dan banyak,” ujar Sandiaga di antor Kemenparekraf pada Senin, 20 Maret 2023.

Menurut dia, Indonesia harus memastikan kebijakan larangan impor itu untuk diarahkan dan memberdayakan para pelaku usaha bidang UMKM. “Seandainya ada bisnis yang berkaitan mendaur ulang atau desain ulang pakaian bekas itu bisa menggunakan bahan pakaian bekas yang sudah ada di Indonesia,” kata dia.

Pada Februari lalu, Billie Eilish, jadi pembicaran publik Indonesia karena memakai sweater dari salah satu jenama fashion asal Bandung. Sweater karya Callista Aldenia itu digunakan Eilish saat dia jamming di Amerika Serikat.

Ibu Callista, Sonia D. Wiriadinata, dalam unggahan di Instagram dan TikTok, mengatakan terdapat empat set custom outfit yang dipesan Billie melalui pengarah gayanya (fashion stylist) pada tahun lalu. Salah satu outfit berupa longsleeve yang diberi nama "the clash blue stripe", akhirnya dikenakan Eilish untuk jamming di konser Olivia Rodrigo pada 2022 lalu.

Menurut Sonia jenamanya membutuhkan waktu sekitar dua bulan untuk mengerjakan proyek custom outfit tersebut. Bahkan anaknya rela untuk lembur dan tidak mengikuti ujian demi mengejar tenggat waktu pengerjaan outfit.

"Bikin project ini lamanya sekitar dua bulan, sampai ada drama nangis-nangis, bermalam-malam lembur, sampai enggak ikut ujian karena ngejar deadline. Alhamdulillah your hardwork finally paid off, you deserve it," tulis Sonia di Instagram-nya.