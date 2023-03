Fajar - Rian Juara All England 2023, BNI Terus Dukung Atlet Indonesia

INFO BISNIS – Atlet bulu tangkis ganda putra Indonesia, Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto, berhasil menjuarai ajang All England 2023. Kemenangan ini merupakan pencapaian yang luar biasa dan membuat Indonesia bangga.

"Kami bangga dan mengucapkan selamat kepada Fajar dan Rian atas kemenangan mereka di ajang bulu tangkis paling bergengsi di dunia, All England 2023,” kata Corporate Secretary PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) Okki Rushartomo.

Kemenangan ini, lanjut dia, merupakan hasil dari kerja keras, dedikasi dan semangat pantang menyerah dari atlet bulu tangkis Indonesia. Prestasi Fajar dan Rian yang meraih juara di All England 2023 adalah suatu pencapaian luar biasa dan membuktikan bahwa bulu tangkis Indonesia masih menjadi yang terbaik di dunia.

Pasangan Fajar dan Rian berhasil mengalahkan Hendra Setiawan dan Mohammad Ahsan, pasangan senior yang telah banyak meraih prestasi di dunia bulu tangkis, dengan skor 21-17 dan 21-14.

Prestasi ini membuat pasangan Fajar dan Rian berhasil berdiri di podium tertinggi dan meraih medali emas, sementara The Daddies harus puas sebagai runner up di ajang All England 2023.

"Kami juga ingin mengucapkan selamat kepada Hendra dan Ahsan atas perjuangan mereka yang luar biasa di All England 2023. Meskipun harus merelakan gelar juara, The Daddies tetap menjadi contoh yang inspiratif bagi para atlet muda Indonesia," kata Okki.

BNI, kata Okki, sebagai salah satu perusahaan yang berkomitmen untuk mendukung pengembangan dan pembinaan bulu tangkis bersama Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI), merasa sangat bangga dengan prestasi yang telah diraih oleh para atlet bulu tangkis Indonesia.

BNI, juga akan terus mendukung pengembangan olahraga bulu tangkis di Indonesia dan mengajak masyarakat untuk ikut serta mendukung atlet bulu tangkis Indonesia agar terus meraih prestasi kelas dunia.

"Ayo terus dukung atlet bulutangkis Indonesia. Kami berkomitmen untuk terus mendukung pembinaan dan pengembangan olahraga bulu tangkis di Indonesia, sehingga dapat membanggakan nama Indonesia di dunia internasional," kata Okki.

"Semoga prestasi ini menjadi motivasi bagi para atlet bulu tangkis Indonesia untuk terus berkembang dan meraih prestasi yang lebih gemilang di masa depan," tambah Okki. (*)