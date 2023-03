IHSG Sesi Pertama Terbang Tinggi, Semua Indeks Sektoral Menghijau

TEMPO.CO, Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG ditutup di level 6.655,7 pada sesi pertama hari ini, Jumat 17 Maret 2023. Angka penutupan sesi pertama naik 1,37 persen di atas level penutupan kemarin di angka 6.565.7.

Samuel Sekuritas mencatat, per akhir sesi pertama perdagangan hari ini, sebanyak 360 saham menguat. Sementara 211 saham melemah dan 153 stagnan. Adapun nilai transaksi mencapai Rp 4,9 triliun dengan frekuensi trading 817.537 kali dan volume trading 92,1 juta lot.

Saham emiten properti Saptausaha Gemilang Indah Tbk (SAGE) menjadi saham yang paling aktif diperdagangkan di sesi pertama hari ini. Frekuensi transaksinya mencapai 47,982 kali.

Posisi kedua ditempati oleh PT MNC Land Tbk (KPIG) dengan frekuensi 41,154 kali. Posisi berikutnya ada PT Haloni Jane Tbk dengan kode emten HALO yang memiliki frekuensi transaksi 31,595 kali.

Dari segi volume, saham emiten teknologi GoTo Gojek Tokopedia (GOTO) menjadi yang terbanyak diperdagangkan di sesi pertama hari ini, dengan volume mencapai 12,9 juta lot, disusul PT Bumi Resources Tbk atau BUMI dengan 4,4 juta lot, dan PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk atau NSSS dengan 3,6 juta lot.

Samuel Sekuritas menilai, tak satu pun indeks sektoral yang melemah di tengah lonjakan IHSG hari ini. Indeks sektor energy (IDXENERGY) menjadi indeks sektoral yang naik paling tinggi di sesi pertama hari ini +1,90 persen, disusul indeks sektor transportasi (IDXTRANS) +1,89 persen, dan indeks sektor keuangan (IDXFINANCE) +1,40 persen.

Berikut adalah lima besar top gainer sesi pertama hari ini (berdasarkan persentase kenaikan):

1. HALO (+34,9 persen ke Rp 224 per saham)

2. IRSX (+22,7 persen ke Rp 124 per saham)

3. PGUN (+17,5 persen ke Rp 805 per saham)

4. HRTA (+13,7 persen ke Rp 348 per saham)

5. BCAP (+13,2 persen ke Rp 60 per saham)

Sementara itu, lima besar top loser sesi pertama hari ini (berdasarkan persentase penurunan) adalah:

1. TRIN (-6,9 persen ke Rp 266 per saham)

2. AMAN (-6,9 persen ke Rp 535 per saham)

3. TRON (-6,9 persen ke Rp 268 per saham)

4. KONI (-6,9 persen ke Rp 2.560 per saham)

5. TAYS (-6,8 persen ke Rp 164 per saham)

Tak cuma IHSG, pasar di Amerika Serikat (AS) dan Asia juga menguat. Bursa saham Amerika Serikat terpantau menguat pada Kamis, 16 Maret 2023. Saham Dow Jones +1.17%, S&P 500 +1.76%, dan Nasdaq +2.48%.

Pasar AS mendapat dorongan dari kabar bahwa sebuah konsorsium yang terdiri dari sejumlah bank (termasuk Bank of America, Citigroup, dan Wells Fargo) setuju untuk menyelamatkan First Republic Bank dari kebangkrutan dengan menyetorkan USD 30 miliar ke bank tersebut untuk tambahan likuiditas.

Kabar lain yang juga mendukung pasar adalah pengumuman Credit Suisse terkait rencana peminjaman dana hingga hampir USD 54 juta dari Swiss National Bank untuk menjamin likuiditas jangka pendeknya.

Pasar Asia juga ikut menguat. Hang Seng menguat +1,8 persen, begitu juga Kospi +0,8 persen, STI +-0,8 persen, Nikkei +0,7 persen, dan Shanghai +1,5 persen.

Disclaimer: Berita ini merupakan hasil kerja sama dengan PT Samuel Sekuritas Indonesia. Berita ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya berada di tangan pembaca.